Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Somali'de gerçekleştireceği Curad-1 kuyusu ile hem yurt dışındaki ilk derin deniz sondajına hem de birçok stratejik ilke imza atacak.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Somali açıklarında yürütülecek Curad-1 kuyusu derin deniz sondajı ile enerji alanında tarihi bir süreci başlatıyor.

Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu operasyonun birçok açıdan 'ilk' olma özelliği taşıdığı vurgulandı. Açıklamaya göre proje, TPAO'nun operatör olarak yurt dışında gerçekleştireceği ilk derin deniz sondajı olacak. Aynı zamanda Çağrı Bey Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi için de ilk derin deniz görevi niteliği taşıyan operasyon, Somali açık deniz sahalarında gerçekleştirilecek ilk derin deniz sondajı olma özelliğini de barındırıyor.

Mogadişu'ya yaklaşık 372 kilometre mesafede yer alan sahada yürütülecek çalışmalar kapsamında, 7.500 metre derinliğe inilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 288 gün sürmesi öngörülen operasyon boyunca petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri gerçekleştirilecek.

TPAO, söz konusu projenin, milli kaynak ve kabiliyetlerle deniz aşırı yürütülen ilk derin deniz sondajı olması bakımından da ayrı bir önem taşıdığına dikkat çekti.