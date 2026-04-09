Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun tedarik zinciri dayanıklılığını artırmak ve Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak için stratejik bir zorunluluk haline geldiğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel Temsilciliği'nde, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) işbirliğiyle düzenlenen 'Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Canlandırılması' konulu üst düzey yuvarlak masa toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Bakan Bolat, söz konusu toplantının küresel ticaretin giderek daha fazla tahmin edilemez hale geldiği, tek taraflı önlemler ve korumacılığın arttığı ve yoğunlaşan sanayi rekabetinin küresel piyasaları yeniden şekillendirdiği bir dönemde gerçekleştiğini ifade etti. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre ticaretin halen dinamik ancak daha yavaş büyüme, yüksek belirsizlik, daha aktif devlet müdahalesi ve derin jeopolitik risklerin olduğu bir ortamda işlediğini aktaran Bakan Bolat, 'Küresel ekonomi ise şu ana kadar şoklar karşısında dayanıklılık göstermesine rağmen bu dayanıklılık kırılgan' dedi.

Bakan Bolat, neredeyse tüm ülkelerin tedarikçilerini ve ticaret ortaklarını çeşitlendirmeye çalıştığını ve üretimini kilit pazarlara yakın konumlara kaydırdığını dile getirdi.

Piyasalar birbirine bağlı kalmayı sürdürse de güvenlik ve egemenliğin artık ticaret politikalarının merkezinde yer aldığını kaydeden Bolat, tüm bu gelişmeler karşısında küresel ekonominin daha parçalı, ekonomi politikalarının daha müdahaleci, dünyanın bazı bölgelerinde ticaretin daha fazla iklim odaklı ve küresel ekonominin jeopolitik şoklara daha açık hale geldiğini anlattı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dijitalleşen küresel ekonomide bu moratoryumun istenmeyen dengesizlikler yaratmaması ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin politika alanını kısıtlamamasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Öte yandan toplantıya Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan, üst düzey AB yetkilileri, TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu ve diğer temsilciler katıldı.