Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun, Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda devam eden maden sahası genişletme çalışmalarına sert tepki gösterdi. Köylülerin direnişine destek veren Uzun, "Toprağına sahip çıkan köylünün yanında durmak her siyasetçinin namus borcudur. Bu aynı zamanda Vatan savunmasıdır" dedi. Uzun direnen bir vatandaş hakkında tutuklama kararı verilmesine de itiraz ederek konuyu Adalet Bakanlığı gündemine taşıdı.

Adalet Birlik Partisi (AB Parti) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı İrfan Uzun, son dönemde Türkiye'nin ekolojik gündeminden düşmeyen Akbelen Ormanı ve İkizköylülerin mücadelesine dair yazılı bir açıklama yaptı. Doğanın korunmasının siyaset üstü bir mesele olduğunu vurgulayan Uzun, iktidarın ve maden şirketlerinin tutumunu eleştirdi.

Uzun, Esra Işık isimli vatandaş hakkında verilen tutuklama kararının Anayasa ve ceza hukuku ilkeleri açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Adalet Bakanlığı’na resmi başvuruda bulundu.

“Tutuklama İstisnai Bir Tedbirdir” Vurgusu

Hazırlanan başvuruda, tutuklama tedbirinin ancak zorunlu ve istisnai durumlarda uygulanması gerektiği hatırlatıldı. Uzun, Anayasa’nın 19., 26. ve 34. maddelerine atıf yaparak, kişi özgürlüğü, ifade hürriyeti ve toplantı hakkının temel haklar arasında yer aldığını ifade etti. Şiddet içermeyen ve kamu düzenine açık tehdit oluşturmayan eylemler nedeniyle özgürlüğün kısıtlanmasının ölçülülük ilkesine aykırı olabileceğini dile getirdi.

Akbelen Olayları Üzerinden Hukuk Devleti Mesajı

Akbelen’de yaşanan gelişmelerin yalnızca çevresel bir mesele olmadığını belirten Uzun, aynı zamanda hukuk devleti ilkesinin sınandığı bir süreç olduğuna dikkat çekti. “Kanunun koruduğu hakları savunan bireylerin suçlu gibi değerlendirilmesi kabul edilemez” diyen Uzun, hukukun üstünlüğü ilkesinin herkes için eşit şekilde işletilmesi gerektiğini vurguladı.

Resmi Kurumlara Geniş Kapsamlı Bildirim

Yapılan başvurunun yalnızca Adalet Bakanlığı ile sınırlı kalmadığı, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye Barolar Birliği ve ilgili savcılıklar başta olmak üzere birçok kuruma iletildiği bildirildi. Bu kapsamda sürecin çok yönlü incelenmesi talep edildi.

“Temel Haklar Yeniden Değerlendirilmeli” Çağrısı

İrfan Uzun, açıklamasının sonunda, söz konusu tutuklama kararının hem anayasal çerçevede hem de evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, ilgili kurumları sorumluluk almaya davet etti. Uzun’un çıkışı, kamuoyunda hukuk devleti ve temel haklar tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.