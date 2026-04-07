Performans malzemeleri alanında lider bir distribütör olan Formerra, bugün tüm ürünlerinde libre (lb) başına 0,02 ABD doları tutarında küresel bir fiyat artışı yapacağını duyurdu.

ACCESS Newswire/ CLEVELAND, OHIO (İGFA) - Bu artış, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle daha da ağırlaşan yükselen malzeme maliyetlerine bağlı artan işletme maliyetlerini karşılamayı amaçlamaktadır.

Düzenleme, 15 Nisan 2026 tarihinde veya sözleşmelerin izin verdiği durumlarda yürürlüğe girecektir. Formerra, yeterli envanter seviyelerini koruma ve değerli müşterilerinin hak ettiği hizmet mükemmelliğini sürdürme konusundaki kararlılığını korumaktadır.

Müşterilerin,detayli bilgi için Formerra müşteritemsilcileriyle iletişime geçmeleri rica olunur.

FORMERRA HAKKINDA

Formerra; dünyanın önde gelen polimer üreticilerini sağlık, tüketici, endüstriyel ve mobilite pazarlarındaki binlerce orijinal ekipman üreticisi (OEM - Original Equipment Manufacturer) ve marka sahibiyle buluşturan, mühendislik malzemelerinin önde gelen bir distribütörüdür. Teknik ve ticari uzmanlıkla güçlendirilen şirket; portföy derinliği, tedarik zinciri gücü, endüstri bilgisi, hizmet, öncü e-ticaret yetenekleri ve yaratıcılığın benzersiz bir kombinasyonunu sunar. Deneyimli Formerra ekibi, birden fazla sektördeki müşterilerin ürünleri yeni ve daha iyi yollarla tasarlamasına, seçmesine, işlemesine ve geliştirmesine yardımcı olarak performansı, üretkenliği, güvenilirliği ve sürdürülebilirliği artırır.

KAYNAK: Formerra