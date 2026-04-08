ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, İran Ateşkesi ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile dün gece itibarıyla İran konusunda ilan edilen ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 gün süren zorlu süreç sonrası aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı barış için iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve sürecin sabote edilmesine izin verilmemesi çağrısında bulundu. Erdoğan, görüşmede ayrıca Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle yürütülen çözüm çabalarına Türkiye'nin desteğinin artarak devam edeceğini de ifade etti.

Liderler, bölgesel istikrar ve güvenliğe ilişkin iş birliğinin önemine vurgu yaptı.