ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Londra’daki 15 Temmuz paneline video mesaj gönderdi.

İletişim Başkanı Altun, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı Türk insanının, demokrasiye, özgürlüğe, bağımsızlık ve geleceğine cesaretle sahip çıktığını vurgulayarak "Milletimizin her bir ferdi, darbeci Fetullahçı Terör Örgütü'nün ülkemizin geleceğine kasteden girişimine 'dur' demiştir." ifadelerini kullandı.

Hedeflerine ulaşmak için her türlü acımasızlığı yapan FETÖ'ye karşı Türk milletinin iradesine sahip çıkmasının, Türkiye’nin demokratik birikimi ve olgunluğuyla mümkün olduğunu belirten İletişim Başkanı Altun, "Biz şuna inanıyoruz; demokrasimizin gücü ve Türk insanının cesareti sayesinde darbe girişimi bastırılmıştır. Aynı güç ve cesaret, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının er ya da geç hak ettikleri cezayı bulmalarını sağlayacaktır." diye konuştu.

İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türk demokrasisi nice badireyi atlatmış ve rüştünü 15 Temmuz’da bütün dünyaya ispat etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'YE DEMOKRASİ DERSİ VERMEYE ÇALIŞANLAR DARBE GİRİŞİMİNE GEREKEN TEPKİYİ GÖSTERMEDİ"

Bazı ülkelerin Türk halkıyla yeterli dayanışmayı göstermediğini aktaran İletişim Başkanı Altun, "Her fırsatta Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye kalkan ülkeler maalesef bu başarı karşısında tutarlı bir tutum sergilemediler. Milletimizle yeteri kadar dayanışma sergilemediler. Darbe girişimine karşı olması gereken şiddetli tepkiyi göstermediler. Darbeci suçlulara sığınma hakkı verdiler. Bu iki yüzlü tutuma, siz kıymetli katılımcıların ve demokrasi ve özgürlüklere inanan tüm insanların bir kez daha dikkatini çekmek istiyorum." dedi.

İletişim Başkanı Altun, yüz yıl önce Kurtuluş Savaşı’nın dünyanın farklı yerlerindeki sömürge toplumlarına bağımsızlık için ilham verdiğine değinerek "Bu yüzyılda ise 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin bastırılması halklara ilham veriyor. Geçtiğimiz günlerde Bolivya’daki darbe girişiminin bastırılma şekli bize bu gerçeği gösteriyor." ifadelerini kullandı.