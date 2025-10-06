Eylül 2025 verilerine göre yıllık bazda ikinci el araç fiyatları yüzde 23,94 oranında arttı. Dolar yüzde 21,6, euro yüzde 27,7 değerlenirken, uzmanlar, piyasanın dengelenme sürecine girdiğini ve sıfır araç fiyatlarının, faiz oranlarının piyasayı etkileyeceğini kaydetti.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin önde gelen online ikinci el araç platformlarından biri olan VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi'nin Eylül 2025 sonuçlarını açıkladı.

Kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, yıllık bazda ikinci el araç fiyatları son on iki ayda toplam yüzde 23,94 artış gösterdi.

Aynı dönemde enflasyon yüzde 33,29 seviyesinde gerçekleşirken, döviz kurlarındaki yükseliş de dikkat çekerken, dolar yüzde 21,6; euro ise yüzde 27,7 değer kazandı.

2025 yılının ilk 9 ayı değerlendirildiğinde ise ikinci el fiyatları toplamda yüzde 16,5 artış gösterdi. +

PİYASADA FİYATLAR DENGELİ SEYREDİYOR

Sektör temsilcilerinden Serdıl Gözelekli fiyat endeks verileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, Eylül ayı verilerinin kendilerine ikinci el araç piyasasında artış eğiliminin devam ettiğini ancak hızının önemli ölçüde yavaşladığını gösterdiğini kaydetti. Farklı yatırım araçları ve endesklerdeki dalgalanmalara rağmen fiyatlardaki yükselişin kontrollü kalması, piyasanın daha dengeli bir yapıya yöneldiğinin işareti olduğunu belirterek, 'Önümüzdeki aylarda sıfır araç fiyatları, faiz oranlarının gelişimi ve kredi koşullarının ikinci el piyasasının seyrini daha belirgin şekilde etkileyeceğini öngörüyoruz' dedi.