Bu yıl 26’ncısı düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında verilen “Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Başarı Ödülü”, Türk sineması ve tiyatrosunun efsane isimleri Defne Yalnız ve Halil Ergün’e verildi.Erdoğan DEMİR (İSTANBUL İGFA)

Ödülü takdim eden Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili ve Festival Komitesi Başkanı Hakan Çebi ile Festival Komitesi Başkan Yardımcısı ve FIDAF 2. Başkanı H. Gürhan Ozanoğlu, usta sanatçılara teşekkür etti.

“GELECEK NESİLLERE IŞIK OLDULAR, CESARET VERDİLER”

Ödül töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi, çok anlamlı bir gecede, kültür ve sanatın birleştirici gücüne, insan ruhuna dokunan etkisine ve toplumları yücelten değerine uzun yıllardır katkı sunan çok değerli sanatçıları ağırlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: “Bugün burada, kültür ve sanata verdikleri eşsiz katkılarla iz bırakan, topluma ilham olan çok değerli sanatçılarımızı onurlandırmak üzere toplandık. Onlar, sadece kendi alanlarında başarılı olmakla kalmamış; aynı zamanda gelecek nesillere ışık olmuş, cesaret vermişlerdir. Onlara ne kadar teşekkür ersek haklarını ödeyemeyiz. Bu anlamda da bu ödüller emeklerinin karşılığı olamaz. Ancak bir takdiri ve büyük bir saygıyı temsil eder. Çünkü biz biliyoruz ki; kültür bir milletin hafızası, sanat ise o hafızanın en güçlü sesidir. Değerli sanatçılarımız, sizler bu sesin temsilcilerisiniz. Sizlere gönülden teşekkür ediyor, bu kıymetli katkılarınız için saygılarımızı sunuyoruz. Ödül alan tüm sanatçılarımızı yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

‘’BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, BANA HEP SAHİP ÇIKTI’’

Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alan usta oyuncu Defne Yalnız, Büyükçekmece Belediyesi’nin kendisini hiç yalnız bırakmadığını belirterek şunları söyledi: ‘’Hayatım boyunca bu tür ödüller beni şöyle heyecanlandırmıştır. Bu unutulmadığınızın delilidir. Hatırlandığınızın delilidir. Vefa’nın bir boza markası ve İstanbul'da bir semt olmadığının delilidir. 18 yıl önce bu bölgeye yerleştim ve geldiğim günden beri Büyükçekmece Belediyesi, bana hep sahip çıktı. Beni hiç yalnız bırakmadı. Ben de elimden geldiğince benden ne dilekleri, ne talepleri olduysa yerine getirdim. Hepinizi seviyorum. Önce sağlık sonra bol para diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun, sevgiyle kalın.’’

HALİL ERGÜN: BİZLERİ HATIRLADIĞINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alan duayen oyuncu Halil Ergün, unutulmaz bir gece yaşadığını vurgulayarak şöyle açıklama yaptı: ‘’Bu muhteşem gecede hepinizi sevgiyle selamlıyorum gerçekten. İnsan uygarlığının bütün aşamalarında öncülük eden sanatın, her türlü boyutundaki eylemi olmuştur biliyor musunuz? Yani insanlar gelmiştir, gitmiştir, yönetmişlerdir ama kültürün her boyutunda müziğinden heykeline, resminden sonra sinemasına, tiyatrosuna. Çünkü Orta Çağ'da da gelmiştir. Öncülüğü ve hayatı geliştirmenin de değiştirmenin fonksiyonu sanat olmuştur. İşte bu akşam tanık olduğumuz şu danslarla ilgili baktığımız başka ülkelerden gelen arkadaşlarımızın hepsinin sunduğu kültürel gösteriyle, dansla yeniden insanlığın ortak kültürünün sahipliğine soyunmalıyız düşüncesi getirdi bana. Çok heyecanlandım, çok etkilendim gerçekten. Hepinizi sevgiyle tekrar selamlıyorum. Şimdi sevgiyle Hasan Başkan’ımıza ve sizlere şöyle bağırıyorum; ‘’Sevgi birbirimize, barış hepimize’’ arkadaşlar. Bizleri hatırladığınız ve değerlendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Unutulmaz bir akşam bıraktınız. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.’’