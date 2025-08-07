Kayseri Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Mart ayında Kiçiköy Mahallesindeki Osmanlı Kültür Sokağı girişinde açılan Su Medeniyetleri Galerisi, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.KAYSERİ (İGFA) - Kaya oyma sarnıcın serinliğine suyun verdiği serinlik de eklenince aşırı sıcakların yaşandığı şu günlerde ziyaretçi sayısında da kayda değer artış yaşandı.

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan çalışmalar sonucu gün yüzüne çıkartılan eski bir sarnıçta 19 Mart 2024’te şehir protokolünce açılışı gerçekleştirilen Su Medeniyetleri Galerisi bugüne kadar çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

2 bin yıllık tarihi kaya oyma kültürünün ürünü olarak günümüze kadar gelen sarnıçtaki su galerisini görmek isteyenler, 37 kilometre uzaklıktaki Erciyes Dağı’ndan gelen su ile serinlemenin keyfini yaşıyor.

İçerisinde su ve su medeniyetine dair çok sayıda obje, fotoğraf, metin ve malzemelerin yer aldığı bin metrekarelik alan, yaz kış 21 derece sıcaklık ile ziyaretçileri serinletiyor.

Talas Su Medeniyetleri Galerisini açıldığı günden bu yana toplam 183 bin kişi ziyaret etti