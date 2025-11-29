Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde engelleri kaldırmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, hareket kısıtlılığı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 'Akülü Tekerlekli Sandalye' desteği sağlanarak sosyal yaşama katılımları güçlendiriliyor.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşayan dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmak ve günlük hayatta karşılaştıkları engelleri en aza indirmek amacıyla başlattığı destek çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, hareket kabiliyeti kısıtlı olan vatandaşların özgürce hareket edebilmeleri ve başkalarına bağımlı olmadan ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için akülü tekerlekli sandalye desteği sağlanıyor.

'Hedef: Daha Özgür ve Aktif Bir Yaşam'

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen projede temel hedef; engelli bireylerin evlerine kapanmalarının önüne geçmek, ulaşım ve hareketlilik ihtiyaçlarını karşılayarak sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak olarak belirlendi.

Vatandaşların sağlık raporları, sosyal inceleme bulguları ve ihtiyaç durumları titizlikle değerlendirilerek kriterlere uygun görülen başvuru sahiplerine araçları teslim ediliyor.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Akülü tekerlekli sandalye desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için başvuru kanalları çeşitlendirilerek erişim kolaylığı sağlandı. Vatandaşlar başvurularını; Alo 153 Çağrı Merkezi üzerinden, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi www.tekirdag.bel.tr adresinden online olarak veya Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı birimlerine şahsen müracaat ederek gerçekleştirebiliyor.

Yapılan başvurular, ilgili mevzuat ve sosyal inceleme esaslarına göre şeffaf bir şekilde değerlendirilerek sonuçlandırılıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 'Önce İnsan' diyerek vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor.