Bornova Belediyesi ile Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (BAYETAV) arasında, Bornova'da yaşayan kadınlar ve çocuklara yönelik hak temelli, kapsayıcı ve sürdürülebilir çalışmalar yürütmek amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi ile Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (BAYETAV) arasında, kadınlar ve çocuklara yönelik hak temelli, kapsayıcı ve sürdürülebilir çalışmalar yürütmek üzere önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokole Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile BAYETAV Genel Sekreteri Dr. Bülent Şık imza attı.

'Kadın ve çocuk en kutsalımız ama en dezavantajlı konumda'

Protokol töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Türkiye'de kadın ve çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: 'Maalesef böyle protokoller yapmak zorundayız. Çünkü ülkemizde kadın ve çocuk en kutsallarımız olmasına rağmen dezavantajlı bir durumda. Hem eğitimlerinin geride bırakılması, hem de şiddete maruz kalmaları sebebiyle kadın ve çocukların ayrıcalık tanınır hale getirildiği bir ülke konumuna geldik. Böyle protokoller yapmak önemli ama asıl önemli olan ülkemizi böyle protokollere ihtiyaç duymayacak medeniyet seviyesine taşıyabilmek. Bunu da gelecek nesillerin bizim açtığımız yoldan başarabileceklerini ümit ediyorum.'

'Bu protokolün iyi şeylere vesile olmasını diliyorum'

BAYETAV Genel Sekreteri Dr. Bülent Şık, iş birliğinin önemine değinerek:

'Bu işbirliği protokolünün tüm İzmirlilere yararlı olmasını diliyorum. Kadınlar, çocuklar ve özellikle yaşlılar mevcut ekonomik ve siyasi şartlarda çok ağır bir baskı ve zorluk içerisindeler. Biz vakıf olarak özellikle eğitim konusunda bütün dezavantajlı gruplarla çalışmaya istekliyiz. Bu protokolün de bu bağlamda çok iyi şeylere vesile olmasını diliyorum.'

dedi.

Kadın ve çocuklara yönelik kapsamlı programlar başlıyor

Protokol kapsamında Bornova'da kadınlara yönelik atölyeler, eğitim programları, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları ve kadına yönelik şiddetle mücadele faaliyetleri hayata geçirilecek. Çocuklar için ise psiko-sosyal destek programları, eğitsel atölyeler ve hak temelli eğitimler düzenlenecek.

Görev paylaşımı açık ve güçlü

İşbirliği kapsamında Bornova Belediyesi, kullanılacak merkez ve sosyal alanları sağlayacak; tanıtım, personel desteği ve izleme-değerlendirme süreçlerini yürütecek. BAYETAV, kadın ve çocuk alanındaki uzmanlığıyla içerik geliştirme, uygulama ve teknik danışmanlık görevlerini üstlenecek.