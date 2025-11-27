İzmir, 2024 yılı ekim ayında 1 milyar 756 milyon dolar olan ihracatını 2025 yılı ekim ayında yüzde 10'luk artışla 1 milyar 929 milyon dolara çıkardı. İzmir, ekim ayında yakaladığı 173 milyon dolarlık ihracat artışıyla da ihracatını en çok artıran ikinci il olmayı başardı. Ekim'de Ege'nin ihracat artış rekortmeni Uşak olurken, Manisa'da gerileme sürüyor.

İZMİR (İGFA) - TÜİK verilerinin açıklanması ardından Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Ege Bölgesi'nin 10 aylık ihracatı ise yüzde 2'lik artışla 35 milyar 827 milyon dolardan 36 milyar 464 milyon dolara ulaştı. Ege Bölgesi, 10 aylık dönemde Türkiye'nin 224,5 milyar dolarlık ihracatından yüzde 16,23 pay aldı.

2024 yılı ekim ayında 1 milyar 756 milyon dolar olan ihracatını 2025 yılı ekim ayında yüzde 10'luk artışla 1 milyar 929 milyon dolara çıkaran İzmir, İstanbul ve Kocaeli'nden sonra en çok ihracat yapan üçüncü il oldu. İzmir, ekim ayında yakaladığı 173 milyon dolarlık ihracat artışıyla da ihracatını en çok artıran ikinci il olmayı başardı.

İzmir'in ihracatında öne çıkan ürünler 418 milyon 157 bin dolarla Mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı olurken, Kazanlar, makinalar faslı 192 milyon 595 bin dolar ve Demir ve çelik faslı 180 milyon 545 bin dolar ihracata imza attı.

İzmir en fazla ihracatı 198 milyon 422 bin dolarla Almanya'ya yaparken, ikinci sırada 135 milyon 126 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. Zirvenin üçüncü basamağına İspanya 124 milyon 710 bin dolarlık ihracatla adını yazdırdı.

EKİM'DE EGE BÖLGESİ İHRACAT ARTIŞ REKORTMENİ UŞAK

Eylül ayında Ege Bölgesi'nin ihracat artış rekortmeni olan Uşak, bu unvanını Ekim ayında da korudu. Uşak, 2024 yılı ekim ayında 42 milyon 700 bin dolar olan ihracatını, 2025 yılının aynı ayında yüzde 44'lük artışla 61,4 milyon dolara yükseltti.

Uşak, son iki ayda kırdığı ihracat rekorlarıyla 10 aylık dönemde ihracatını eksiden artıya döndürmeyi de başardı. Uşak'ın 10 aylık dönemdeki ihracatı yüzde 4,3'lük artışla 365,8 milyon dolardan 381,6 milyon dolara ilerledi.

MANİSA'NIN İHRACATINDAKİ GERİLEME SÜRÜYOR

Ege Bölgesi'nde İzmir'den sonra en çok ihracat yapan ikinci il konumundaki Manisa'nın ihracatı yüzde 7'lik düşüşle 740 milyon dolardan 687,5 milyon dolara geriledi. Manisa'nın 10 aylık ihracatı da yüzde 2'lik azalışla 6,3 milyar dolardan 6,1 milyar dolara indi.

2025 yılında başarılı bir ihracat performansı ortaya koyan Denizli, ekim ayında ihracatını yüzde 8'lik artışla 382 milyon dolardan 412 milyon dolara taşıdı. Denizli'nin 2025 yılının ocak - ekim döneminde ihracatı yüzde 6'lık gelişimle 3,5 milyar dolardan 3,75 milyar dolara ilerledi. Denizli başarı grafiğini 2025 yılının kalan iki ayında da sürdürürse yıl sonunda ihracatı 4,5 milyar doları aşacak.

AYDIN, MUĞLA VE KÜTAHYA ARTI, BALIKESİR VE AFYONKARAHİSAR EKSİ YAZDI

Ege Bölgesi'nde ekim ayında Aydın, Muğla ve Kütahya'nın ihracatı artı yazarken, Balıkesir ve Afyonkarahisar'ın ihracatı eksi yazdı.

Aydın'ın ihracatı yüzde 4,5'luk artışla 186 milyon dolardan 194,8 milyon dolara çıktı. Muğla ekim ayında ihracatını yüzde 12'lik gelişimle 117,5 milyon dolardan 131,3 milyon dolara taşıdı. Kütahya ihracatını yüzde 3'lük artışla 88 milyon dolardan 90,4 milyon dolara yükseltti.

Balıkesir'in ihracatı ekim ayında yüzde 4'lük azalışla 220,5 milyon dolar olurken, Afyonkarahisar yüzde 4'lük kayıp yaşadı ve 48,5 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Afyonkarahisar'ın ihracatı ekim ayında eksi yazsa da 10 aylık dönemde 586 milyon dolar olan ihracatını yüzde 23'lük artışla 720 milyon dolara taşıdı ve 10 aylık dönemde Ege Bölgesi'nde ihracatını en çok artıran il olma başarısı gösterdi.