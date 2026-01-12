İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2025 yılı içerisinde 18 ülkede su kuyuları inşa etti. Yıl içerisinde 1009 adet su kuyusu açılırken, yapımına başlanan 147 su kuyusunun da inşa çalışmaları sürüyor. Vakfın 25 yılda açtığı toplam su kuyusu sayısı ise yeni açılanlarla birlikte 44 ülkede 16 bin 430’a ulaştı.

Dünya nüfusunun yaklaşık onda biri, yani yaklaşık 700 milyon insan temiz suya ulaşamıyor. Kuraklık, hızlı nüfus artışı, maddi imkânsızlıklar ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Dünyanın birçok bölgesinde insanlar, günlük su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor.

147 su kuyusunun inşası sürüyor

Uzun yıllardır insanların temiz su ihtiyacının karşılanması için çalışmalarda bulunan İHH, 2025 yılında 18 ülkede su kuyuları inşa etti. Vakıf, yıl içerisinde 2’si derin su kuyusu olmak üzere 1009 adet su kuyusu açtı. Ayrıca, 2025’te yapımına başlanan 147 su kuyusunun inşa çalışmaları da devam ediyor. Bu kuyulardan 6’sı derin su kuyusu.

2025 yılında su kuyusu açılan ülkeler şu şekilde: “Afganistan, Benin, Çad, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Kamerun, Kenya, Madagaskar, Mali, Nijer, Nijerya, Tanzanya, Togo, Uganda, Burkina Faso, Pakistan ve Sierra Leone. ”

Vakfın 25 yılda açtığı toplam su kuyusu sayısı ise yeni açılanlarla birlikte 44 ülkede 16 bin 430’a çıktı.

