Bu galibiyetle birlikte puanını 15'e yükselten Gebze Belediyesi, 10. sıraya yükselirken önümüzdeki haftalarda oynayacağı maçlarda da çıkışını sürdürerek Efeler Ligi'nde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Karar setinde oyuna ağırlığını koyan Gebze temsilcisi, taraftarının da desteğiyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada setler boyunca üstünlük sık sık el değiştirirken, mücadele 5'inci sete uzadı.

Efeler Ligi'nde mücadele eden Gebze Belediyesi Spor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u (BBSK) 3-2 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

