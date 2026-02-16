Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleyen yatırımlarına Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde açılan Tohum Eleme ve Yem Ezme Tesisi ile bir yenisini daha ekledi. Açılışı yapılan tesisle; bölge çiftçilerinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve yerelde üretimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te kırsal kalkınmayı destekleyen yatırımlarına devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne Tohum Eleme ve Yem Ezme Tesisi açıldı.

YÜZDE 100 HİBE İLE KIRSAL MAHALLELERE KAZANDIRILIYOR

Saatte 5 ton işleme kapasitesine sahip modern ekipmanlardan oluşan tesis sayesinde çiftçiler; kendi ürettikleri tohumları yabancı ot, yabancı tohum, taş ve toprak gibi istenmeyen unsurlardan arındırarak ekime hazır, temiz ve ilaçlanmış şekilde elde edebiliyor. Arpa ve buğday başta olmak üzere çeşitli tahıl ürünlerinin elenebildiği tesiste; farklı elek sistemleriyle nohut ve benzeri ürünler için de kullanım sağlanabiliyor. Eleme işlemi sırasında ayrılan ve ekime uygun olmayan küçük taneler ise tesis bünyesinde bulunan yem ezme ünitesinde değerlendirilerek hayvancılıkla uğraşan üreticiler için yem hâline getiriliyor.

Yüzde 100 hibe kapsamında kırsal mahallelere kazandırılan tesis ile dışa bağımlılığın azaltılarak çiftçilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve yerelde üretimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.