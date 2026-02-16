Yeni Tüm Güvenlik İş Sendikası'nın 2. Olağan Genel Kurulu Gebze'de yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde Sami Atıcı genel başkanlığa seçildi.

KOCAELİ (İGFA) - Yeni Tüm Güvenlik İş Sendikası, 2. Olağan Genel Kurulu'nu 'Birlik ve Beraberlik' temasıyla Gebze'de bulunan Gebze Millet Bahçesi STM Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleştirdi. Mevcut Genel Başkan Zeki Aydın'ın davetiyle toplanan kurulda, seçimlere tek listeyle giren Sami Atıcı delegelerin oylarıyla genel başkanlık görevini üstlendi.

Seçim sonrası kürsüye çıkan Sami Atıcı, görevin yalnızca şahsına ait olmadığını vurgulayarak, bunun gece gündüz çalışan yüz binlerce özel güvenlik görevlisinin iradesi olduğunu söyledi. Atıcı, genel kurulun sadece bir seçim değil, sektör çalışanlarının geleceğine dair güçlü bir mesaj niteliği taşıdığını ifade etti.

Türkiye'de özel güvenlik sektörüne ilişkin verileri de paylaşan Atıcı, 850 bin özel güvenlik kimlik kartı sahibine karşılık sahada aktif çalışan personel sayısının 325 bin olduğunu belirtti. Bu personelin 170 bininin kamu kurumlarında, 155 bininin ise özel sektörde görev yaptığını kaydeden Atıcı, eğitimli yüz binlerce güvenlik çalışanının hak ve adalet beklentisi içinde olduğunu dile getirdi.

Yeni dönemde sendikanın öncelikli hedeflerini; insanca yaşamaya yetecek ücret, kadrolu ve güvenceli istihdam, adil çalışma koşulları ve mesleki saygınlık olarak sıralayan Atıcı, 'Ayrıştıran değil birleştiren, susan değil hak savunan bir sendikal anlayışı hâkim kılacağız' dedi. Kamu-özel ayrımı yapmadan tüm güvenlik emekçilerini birlikte mücadele etmeye çağırdı.