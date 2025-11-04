İETT, dünya da toplu ulaşım alanının en büyük üst yapısı olan Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP)'yi İstanbul'da ağırladı. 14 farklı ülkeden 80 farklı toplu ulaşım kurumundan temsilci katıldığı programda, toplu ulaşımın geleceği, yeni teknolojiler ve dünya genelindeki metrobüs sistemleri konuşuldu. İETT UITP'nin e-BRT Genel Kurulu'na da ev sahipliği yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - 1885 yılında kurulan ve 100'den fazla ülkeden toplu ulaşım kurumlarını bir araya getiren UITP'nin etkinliğine, Fransa, İtalya, Belçika ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 14 farklı ülkeden, 80 toplu ulaşım kurumunun temsilcileri katıldı.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, toplantıda İETT'nin işletme ve yatırım faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı sunum yaptı. İETT'nin sahip olduğu filo büyüklüğü ile dünyanın en büyük ikinci toplu taşıma kurumu olması çerçevesinde sahip olduğu tecrübelerin konuşulduğu programda, toplu ulaşımın geleceği, yeni teknolojiler ve dünya genelindeki metrobüs sistemleri ele alındı.

UITP'NİN E-BRT GENEL KURULU İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ayrıca program kapsamında birlik üyesi kurumlar, İstanbul'un en önemli toplu ulaşım sistemlerinden olan ve bir günde yaklaşık 1 milyon yolculuk gerçekleştiren Metrobüs Sistemi ve Filo Yönetim Merkezi'ni de yerinde incelediler.

İETT, 1885 yılında kurulan ve 100'den fazla ülkenin toplu ulaşım kurumunun üyesi olduğu, dünyanın en büyük toplu ulaşım birliği olan UITP'yi İstanbul'da ağırlarken e-BRT Genel Kurulu'na da ev sahipliği yaptı. İETT, 155 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesini dünya genelindeki tüm meslektaş kurumlar ile paylaşmaya, ortak akıl ile toplu ulaşımı daha konforlu ve daha hızlı hale getirmek için çalışmaya devam edecek.