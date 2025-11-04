Tepe Kurumsal Çözümler, 'Küçük Kaşifler Büyük Keşifler' projesi kapsamında düzenlediği gezilere bir yenisini daha ekledi. TEGV Gaziantep Öğrenim Birimi'nden 26 öğrenci ve 7 gönüllünün katıldığı özel gezide, çocuklar Gaziantep'in tarihini ve yerel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

İSTANBUL (İGFA) - Tepe Kurumsal Çözümler, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte düzenlediği etkinliklerle çocuklara unutulmaz deneyimler sunarken aynı zamanda onların tarih bilinci kazanmasına ve kültürel farkındalıklarının gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu özel gezi, Gaziantep'in direniş ruhunu ve köklü kültürel mirasını çocuklarla buluşturarak, onların tarih bilinci kazanmalarına katkı sundu.