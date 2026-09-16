Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hava kalitesinin korunması amacıyla ithal ve yerli katı yakıtların üretiminden nihai tüketiciye ulaşmasına kadar tüm süreçlerini yeniden düzenledi. Yeni yönetmelikle yakıtların kalite kontrolü, depolanması, satışı ve denetiminde dijital takip dönemi başlıyor.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 'Hava Kalitesinin Korunması Amacıyla Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği' Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle ithal ve yerli katı yakıtların özellikleri, belgelendirilmesi, piyasaya arzı, depolanması, taşınması ve kullanımına ilişkin kurallar yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemeyle katı yakıtların üretim ve satış süreçleri Katı Yakıt Modülü (KYM) üzerinden daha kapsamlı şekilde izlenecek. Üretici, ithalatçı, dağıtıcı ve satıcıların yakıt hareketlerine ilişkin bilgileri sisteme belirlenen süreler içerisinde girmesi zorunlu olacak.

UYGUNLUK BELGESİ OLMADAN PİYASAYA ARZ YOK

Yönetmelik kapsamındaki ve EK-1 Tablo 8'de yer alan katı yakıtların piyasaya arzı ve kullanımı için Uygunluk Belgesi alınması zorunlu hale getirildi. Isınma amaçlı yakıtların piyasaya sunulabilmesi için ayrıca Satış İzin Belgesi şartı getirildi. Isınma amaçlı ithal katı yakıtların dağıtımı ve satışı da belgede belirtilen dağıtıcı ve satıcılarla sınırlandırıldı. Sanayi ve termik santral amaçlı ithal yakıtlar ise yalnızca Uygunluk Belgesi'nde belirtilen ve KYM'ye kayıtlı tesislere satılabilecek.

YAKITA RENK KODLU TORBA SİSTEMİ

Yeni dönemde ısınma amaçlı katı yakıtların torbalanmasında renk kodu uygulanacak. Buna göre ithal kömürler yeşil, birinci grup illerde kullanılabilecek yerli kömürler mavi, ikinci grup illerde kullanılabilecek yerli kömürler sarı, kırsal mahalle, köy ve beldelerde kullanılacak yerli kömürler ise gri renkli torbalarda piyasaya sunulacak.

Bedelsiz dağıtılan kömürlerde beyaz, biyokütle briket ve peletlerinde ise şeffaf torba kullanılacak. Torbalarda yakıtın Uygunluk Belgesi ve özelliklerinin görülebilir veya QR kod üzerinden elektronik olarak izlenebilir olması gerekecek.

UYGUNSUZ YAKIT TOPLATILACAK

Denetimlerde sınır değerlere uygun olmadığı belirlenen yakıtların satış ve dağıtımı KYM üzerinden durdurulacak. İlgililerin üç iş günü içerisinde talep etmesi halinde şahit numune analizi yapılabilecek.

Uygunsuzluğu kesinleşen yakıtlar depolardan toplatılarak yetkili mercilerin gözetimindeki alanlarda tutulacak. Daha sonra uygun görülen sanayi tesislerinde kullanılabilecek. Toplama, taşıma ve depolama dahil tüm masraflar ilgili ithalatçı, üretici, dağıtıcı veya satıcı tarafından karşılanacak.

PETROL KOKUNA DA SIKI ŞARTLAR

Petrol koku kullanımında da yeni kurallar getirildi. Tahsisat yalnızca gerekli çevre izinlerine sahip, sürekli emisyon ölçüm sistemiyle izlenen tesislere yapılabilecek.

Petrol kokunu ilk kez kullanacak tesislere en fazla altı aylık deneme tahsisatı verilecek. Emisyon sınırlarının aşılması veya gerekli çevre izninin alınmaması halinde tahsisat belgesi iptal edilecek.

Yönetmelikte, izinsiz faaliyet, uygunsuz yakıt satışı, durdurulan yakıtın satışına devam edilmesi, yakıtların kurallara aykırı şekilde karıştırılması ve depolama-taşıma hükümlerine aykırılıklar için 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım öngörüldü.

KYM kayıtlarının zamanında yapılmaması veya istenen bilgi ve belgelerin sunulmaması da yaptırım kapsamında olacak. Bir yıl içinde iki kez cezai işlem uygulananların ilgili belgeleri iptal edilecek ve takip eden bir yıl boyunca yeni belge düzenlenmeyecek.

Yönetmeliğin büyük bölümü yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, ısınma amaçlı katı yakıt torbalarının renklerine ilişkin hükümler 1 Haziran 2028'de uygulanmaya başlayacak.

Daha önce alınmış Uygunluk İzin, Satış İzin, Dağıtıcı Kayıt, Katı Yakıt Satıcısı Kayıt ve Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgeleri ise 30 Haziran 2027'ye kadar geçerliliğini koruyacak.

Katı biyoyakıt kullanan ve yeni şartları karşılamayan mevcut yakma sistemleri için ise geçiş süreci öngörülerek kullanımın 1 Haziran 2030'a kadar devam etmesine izin verildi.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz