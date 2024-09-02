İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne ait mühimmat deposunun imha edildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsal barınma alanlarının imha edilmesine yönelik “GÜRZ-12” operasyonu başlatıldı.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) ait mühimmat deposunun imha edildiği operasyonda teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağarada; 753 adet El Bombası, bin adet El Bombası Fünyesi, 2 bin adet Elektrikli Fünye, 11 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 5adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 3 adet RPG-7 Roketatar, 2 adet PKM Makinalı Tüfek, 1 adet 60 mm’lik Havan, 2 Kg Patlayıcı Madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" mesajını verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1830467960080642458