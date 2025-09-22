Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde 18 il merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltna alınan 170 şüpheliden 55'i tutuklandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 341 milyon TL değerinde 5 adet şirket, 7 adet konut ve 10 adet araca ise el konuldu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, uzun bir süredir sürdürdüğü siber suçlarla mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve MASAK çalışanlarının son 5 güne ilişkin 18 il merkezinde yürüttüğü çalışmaları duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 170 şüphelinin yakalandığını ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 341 milyon TL değerinde 5 adet şirket, 7 adet konut ve 10 adet araca el konulduğunu açıkladı.

18 il merkezli “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonların ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 55 şüpheli şahsın tutuklandığını, 34’ünün ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemleri devam ettiğini kaydetti.

Şüphelilerin; Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, ”Kiralık bungalov, hesap kullanımı, yatırım danışmanlığı ve mobilya satışı” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

"Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır" diyen Bakan Yerlikaya, "Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım" çağrısını yineledi.