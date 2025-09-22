İzmir Büyükşehir Belediyesi haziran ve temmuz aylarındaki orman yangınlarından etkilenen üreticileri yalnız bırakmıyor. Yanan köylerde tarımsal üretimin devamlığı için su deposu desteğinin ardından Ödemiş, Seferihisar, Çeşme ve Aliağa’da 40 tonluk kesif yem dağıtımı yapıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında orman yangınlarından etkilenen ve zor günler geçiren üreticilerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Ödemiş ve Seferihisar başta olmak üzere yangın bölgelerinde üretimin devam etmesi için mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, su deposunun ardından yem desteği sağladı. Hasar tespit çalışmalarının arından ilk etapta Ödemiş, Foça ve Menemen'de 7 buçuk ton kesif yem ve 8 ton kaba yemi üreticilere ulaştıran ekipler, şimdi de Ödemiş, Seferihisar, Çeşme ve Aliağa’da 40 tonluk kesif yem dağıtımını tamamladı.

Ödemiş’te başlayan dağıtımlar kısa sürede tüm üreticilere ulaştırılmış olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi 6 ilçede 950 çuval (47,5 ton) kesif yem ve 8 ton kaba yem desteği sağlandı.

“İZMİR’İN ÜRETİM GÜCÜNÜ KORUMAK TEMEL ÖNCELİĞİMİZDİR”

Yem desteği hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, “Kentimizde yaşanan yangın felaketi, tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi olarak, afetin yarattığı zararların en kısa sürede giderilmesi için gerekli tüm adımları atıyoruz. Üreticilerimizin hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak üzere 40 ton yem desteği veriyoruz. İzmir’in üretim gücünü korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak en temel önceliğimizdir” diye konuştu.

Seferihisar Orhanlı Mahalle Muhtarı Abdurrahim Ener, “Ben köylüm adına İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Üreticilerimiz bir nebze de olsa rahat nefes alacak. Allah bir daha kimseye böyle afetler göstermesin. .İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni bütün birimleriyle yangın söndürmeden yardıma kadar yanımızda hissettik. Günümüzde yemler çok pahalı. Çiftçilerin de meraları yandı, hayvanları otlatamıyorlar. Elbette bu desteklerin çok faydası var” şeklinde konuştu.

TARIMSAL ÜRETİMİN GÜÇLENMESİNE KATKI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangından etkilenen Aliağa, Bornova, Çeşme, Foça, Menemen, Ödemiş ve Seferihisar’da yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında, üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik destekleri ulaştırdı. İhtiyaçlar doğrultusunda bölgeye 112 su deposu ulaştırılarak tarımsal üretimin yeniden güçlenmesine katkı sunuldu.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yangın bölgelerinde hayat normal seyrine dönene kadar üreticilerin, çiftçilerin yanında olmaya devam edecek.