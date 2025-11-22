İçişleri Bakanlığı, konser harcamalarında usulsüzlük iddialarıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'na soruşturma yapılmasına izin verdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu ile ilgili konser harcamalarında usulsüzlük hakkında soruşturma yapılmasına İçişleri Bakanlığı'ndan izin çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde müfettişler tarafından düzenlenen raporlara göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan 32 konsere karşılık belediyenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tutanaklarda yer almış, gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklanmıştı.