Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde ve Kırşehir'de yer yer hafif zirai don oluşabileceği uyarısında bulunularak, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son meteorolojik değerlendirmelerine göre, 12 Ekim Pazar gecesi saat 22.00'den 13 Ekim Pazartesi saat 10.00'a kadar hava sıcaklıklarının düşmesiyle zirai don riski artacak.

Özellikle İç Anadolu'nun doğusunda Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde ve Kırşehir illerinin etkilenmesi beklenirken, bu illerdeki tarım üreticileri, meyve-sebze yetiştiricileri ve çiftçiler için kritik olan bu dönemde hasar önleme tedbirleri alması gerektiği konusunda uyarıldı.

Meteoroloji, don riskine karşı örtü kullanımı, sulama ve ısıtma yöntemleri gibi koruyucu önlemler önerdi.