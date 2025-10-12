Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın 6. büyük elektrik şebekesine sahip Türkiye'nin enerji altyapısını güçlendirecek dev yatırımı duyurdu. Güneş ve rüzgâr enerjisinde 120 bin MW kurulu güce ulaşırken, kesintisiz elektrik taşıması için 30 milyar dolarlık yatırım, 15 bin km yeni yüksek gerilim hattı ve trafo merkezleri inşa edilecek.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya paylaşımında, dünyanın 6. büyük elektrik şebekesine sahip Türkiye'nin enerji omurgasının güçlendiğini ifade ederek, 'Ekonomimizin belkemiği olan elektrik iletim ve dağıtım şebekemizi yeni döneme hazırlıyoruz' dedi.

'Güneş ve rüzgârda 120 bin MW'lık kurulu güce ulaşırken elektriği doğudan batıya, kuzeyden güneye kesintisiz taşımak için büyük bir altyapı dönüşümü başlattık' diyen Bakan Bayraktar, yatırım detaylarını da paylaştı.

30 milyar dolarlık yatırımda önümüzdeki 10 yılda enerji otoyollarında genişleme olacağını ifade eden Bakan Bayraktar, kesintisiz ve dirençli taşıma için 15 bin km yeni yüksek gerilim hattının yanı sıra yeni trafo merkezleri ve transformatörlerle daha güçlü ve yeşil altyapının sağlanacağını söyledi. Bayraktar, bu dönüşümle enerji altyapısının daha güçlü, dirençli ve yeşil olacağını vurguladı.

https://twitter.com/aBayraktar1/status/1977324997313020172