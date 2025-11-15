Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergun ve ilçe örgütü, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'e iade-i ziyarette bulundu. Buluşmada kent gündemi ve ülke siyaseti üzerine değerlendirmeler yapıldı.

ÇANAKKALE (İGFA) - Ziyarette, belediyenin devam eden çalışmaları, planlanan projeler ve kentle ilgili öncelikli başlıklar ele alındı. Başkan İbrahim Can Ergun, Çanakkale'nin gelişimi için iş birliği ve kolektif çalışma kültürünün önemine dikkat çekti.

İktidarın baskılarına ve sözde tasarruf tedbirlerine rağmen belediye hizmetlerinin kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Ergun, belediyenin kamu yararı doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

İbrahim Can Ergun açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Çünkü gücümüz birliğimizden, dayanışmamızdan geliyor.'



CHP Çanakkale Merkez İlçe Örgütü'nün, kent için ortak akıl ve dayanışma ile çalışma kararlılığı devam ediyor.