Bugüne kadar 260 bin kişinin iş sahibi olmasına destek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisleri’nin ilçe belediyeleri iş birliği ile düzenlediği ilçe kariyer fuarları devam ediyor. Bölgesel İstihdam Ofisi’nin yeni durağı 27 Ağustos'ta Bakırköy olacak.İSTANBUL (İGFA) - 2019 yılında faaliyetlerine başlayan Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), İstanbul’un 39 ilçesini kapsayacak şekilde 32 ofis ve 2 mobil istihdam aracı ile iş arayan İstanbulluların işsizlik soruna çözüm üretmeye devam ediyor.

BİO ofisleri dışında iş arayanlar ile iş verenleri buluşturmak için mayıs ayından itibaren toplamda 10 tane ilçe belediyeleri iş birliği ile kariyer fuarları ve iş fırsatları buluşmaları gerçekleştirildi.

Gaziosmanpaşa, Kasımpaşa, Beykoz, Sarıyer, Beylikdüzü, Maltepe ve Şile’de ilçe belediyeleri iş birliğiyle 7 Kariyer Fuarı düzenlenirken; Bağcılar ve Esenler ofislerinin ortak çalışmasıyla Bağcılar İş Fırsatları Buluşması, Bahçelievler ve Güngören ofislerinin ortak çalışmasıyla Bahçelievler İş Fırsatları Buluşması ve son olarak Başakşehir İş Fırsatları Buluşmaları gerçekleştirildi.

İstanbul’u karış karış gezen Bölgesel İstihdam Ofisleri’nin yeni durağı ise Bakırköy olacak. Bakırköy Belediyesi iş birliği ile 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10.00-16.00 arasında Bakırköy Belediye Binası’nda düzenlenecek fuara farklı sektörlerde faaliyet gösteren özel sektörden 12 firma katılacak.

20’den fazla iş pozisyonu için toplamda 50’ye yakın iş gücü talebi iş arayanlar ile buluşacak.