AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, kültür ve sanat gazetecileriyle bir araya geldi. Kültür ve sanatın toplumsal birlikteliğin ve milli kimliğin temel unsuru olduğunu vurgulayan Yayman, AK Parti'nin kültür vizyonunu ortaya koyacak Strateji Belgesi'nin sonbaharda kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda kültür ve sanat alanında görev yapan gazetecilerle buluştu. Toplantıya AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcıları Hilmi Türkmen, Serpil Yılmaz ve Müjde Kotil ile AK Parti İstanbul Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Helin Görgülü de katıldı.

Toplantıda AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin planları hakkında değerlendirmelerde bulunan Yayman, başkanlığın AK Parti'nin kültür ve sanata verdiği önemin bir göstergesi olarak kurulduğunu söyledi.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nın çalışmaları ve gelecek dönem hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Yayman, başkanlığın partinin kültür ve sanata verdiği önemin bir göstergesi olarak kurulduğunu belirtti. Türkiye'de siyasi partiler arasında kültür ve sanat politikaları başkanlığı bulunan tek partinin AK Parti olduğunu ifade eden Yayman, kültür ve sanatı milletin kimliği, hafızası ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren temel bir unsur olarak gördüklerini söyledi.

Kültür ve sanatın, Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Yayman, 'Eğer Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 21. asır, Türkiye'nin asrı olacaksa bunun yolu kültürden ve sanattan geçmektedir. Bizim başkanlığımız da tam bunun için kurulmuştur. Bu alanda farkındalık yaratacak çalışmalara sizlerle beraber imza atacağız.' diye konuştu.

KÜLTÜR VE SANAT STRATEJİ BELGESİ YOLDA

AK Parti'nin kültür ve sanata bakışını ortaya koyacak kapsamlı bir Kültür ve Sanat Strateji Belgesi üzerinde çalıştıklarını belirten Yayman, belgenin ekim-kasım aylarında kamuoyuna açıklanmasının planlandığını duyurdu. Başkanlığın ilk faaliyetlerinden biri olan 'Kütüphane Sohbetleri' programlarını Anadolu'nun farklı şehirlerine taşımayı hedeflediklerini aktaran Hüseyin Yayman, ayrıca AK Parti Kültür ve Sanat Akademisi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ifade etti. Yayman, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla makale, şiir ve kısa film yarışmalarının da gündemde olduğunu söyledi.

'DİJİTALLEŞME HAYATIN GERÇEĞİ'

Bu arada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Hüseyin Yayman, kültür politikalarının dijital dönüşümden bağımsız düşünülemeyeceğini belirterek yapay zeka ve dijitalleşmenin hayatın kaçınılmaz bir gerçeği haline geldiğini ifade etti. Genç kuşaklara ulaşmak için dijital içerik üretimi ve yeni iletişim yöntemlerinin önemine dikkat çeken Yayman, geleneksel kültürel değerlerin de korunarak geleceğe taşınması gerektiğini kaydetti.

Kültür Yolu Festivalleri'nin önemli bir işlev üstlendiğini belirten Yayman, konserlerin yanı sıra söyleşi, sergi ve konferans gibi etkinliklerin de daha görünür hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Kültür ve sanat alanında gençlerin desteklenmesi için ödül ve teşvik mekanizmalarının geliştirilmesinin önemine işaret eden Yayman, kültürel üretimin artırılması ve ortak aklın güçlendirilmesi amacıyla tüm paydaşlarla istişareyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kültür ve sanat alanında gençlerin desteklenmesinin önemli olduğunun altını çizen Yayman, ödül ve teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yayman, Kahramanmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında dahil edilmesinin Türkiye açısından önemli bir gelişme olduğunu ve bu tür başarıların kültürel değerlerin uluslararası düzeyde tescili bakımından önem taşıdığı görüşünü paylaştı.

Kültür ve sanat alanındaki çalışmaları tüm paydaşlarla istişare içinde yürütmeyi amaçladıklarını ifade eden Yayman, gazetecilerle benzer buluşmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Toplantıda ayrıca kültür ve sanat projelerine desteğin artırılması, kültürel üretimin teşvik edilmesi ve farklı görüşlerin katkılarıyla ortak akıl oluşturulması konuları ele alındı.