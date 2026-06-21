Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin yürütülen soruşturma sonucunda ortaya çıkarıldığını açıkladı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, genç kızın cenazesine ulaşmak için arama çalışmaları sürüyor.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da aylardır haber alınamayan 19 yaşındaki Aysel Yıldırım hakkında kamuoyunu sarsan bir açıklama yaptı.

Bakan Gürlek, 19 Mart'tan bu yana sağ olarak bulunması umut edilen Yıldırım'ın, yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda cinayete kurban gittiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda saha araştırmaları, dijital veri incelemeleri, kamera kayıtları ve tanık ifadeleri değerlendirildi. Elde edilen önemli deliller doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 19 Mart'tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İl: — Akın Gürlek (@abakingurlek) June 21, 2026

Yetkililer, kayıp vatandaşın cenazesine ulaşabilmek amacıyla dere yatağı ile gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.

Bakan Gürlek, olayın aydınlatılmasında görev alan savcılık, emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür ederek, adaletin sağlanması ve kayıp vatandaşların akıbetinin ortaya çıkarılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.