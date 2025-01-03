Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, enflasyon rakamlarını değerlendirerek, “alım gücü göz göre göre düşerken, seyreden İktidarı da sarı sendikaları da unutmayacağız” dedi.ANKARA (İGFA) - Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, TÜİK'in bugün açıkladığı veriler kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK ile bağımsız araştırma grubu ENAG verilerini kıyaslayarak, TÜİK'e söz söyleminin artık bir anlamı kalmadığını söyledi.

Genel Başkan Kuruoğlu açıklamasında, ENAG'a göre yıllık enflasyon ise yüzde 83,40, TÜİK'in yıllık enflasyonu ise yüzde 44,38 olarak tespit edildiğini anımsatarak, "ENAG ile TÜİK arasında, 2024 itibarıyla yıllık yüzde 39,02'lik büyük bir fark oluştu. ENAG ile TÜİK arasındaki bu farkı son 5 yıla ve piyasalardaki artışlara göre değerlendirdiğimizde alım gücü bir çok mal ve hizmette yüzde 500-600 azalmış durumda. İktidar oluşan bu alım gücü düşüşünü bir nebze de olsa gidermek adına, bugüne kadar kalıcı bir adım atmadı. Emekliler yönünden ise, hala ödenmeyen ve bugün aylık 16 bin TL yi bulan seyyanen zam ise İktidarın borç hanesinde bulunuyor. 2025 yılında memur ve emeklisine yüzde 6+5=11 zam yapılacak ancak bu zam, İktidarın OVP'de (orta vadeli program) hedeflenen yüzde 17,5'luk enflasyon hedefinin de, TCMB'nin enflasyon hedefi olarak revize ettiği yüzde 21'in de gerisinde kalacak" diye konuştu.

Bu durum Mehmet Şimşek tarafından ifade edilen, hedeflenen enflasyon kadar zam politikasına da uygun olmadığının altını çizen Levent Kuruoğlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, "Sürekli aldatan durumuna düşmek bu iktidara zevk veriyor adeta. Kaldı ki Hür-Sen olarak hedeflenen zam politikasının adil olmayacağını biliyoruz. Çünkü yıllardır benzeri yaklaşımlar sergilenmiş ancak enflasyon hedefleri bir kaç istisna dışında hiç tutmamıştır. Hür-Sen olarak REFAH PAYININ önemini her fırsatta ifade ettik, konuyu ülke genelinde eylemlerle de dile getirdik. Şu ana kadar İktidar tarafından olumlu bir cevap gelmedi maalesef. Bu arada oturduğu yerden, refah payı ödenmeli diye cılız sesler çıkaran, aman ben usulen söyleyeyim ama ağa babalarım duymasın endişesi yaşayan sarı sendikaları da unutmayalım. Hür Sen olarak, alım gücü göz göre göre düşerken seyreden İktidarı da sarı sendikaları da unutmayacağız elbette. Onlarla birlikte kaybeden yüzbinlerce kamu çalışanı da elbet bu gerçeği görecektir. Unutmayalım ki: "Sarı sendikacılık hem bugünümüzün sebebi hem de istikbalimizin katilleridir" ifadelerini kullandı.