Bursa'da Mudanya Belediyesi ilçede artan araç yoğunluğuna nefes olmak amacıyla depremde zarar görmesi üzerine yıkımını gerçekleştirdiği eski hizmet binasının bulunduğu alanı temizleyerek otoparka dönüştürdü. Her gün saat 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek otopark, Mudanya Belediyesi iştiraki MUDAŞ tarafından işletilecek.BURSA (İGFA) - Mudanya'da özellikle ilçe merkezinde yaşanan trafik akışını rahatlatmak ve otopark sorununa çözüm üretmek amacıyla, yıkımını gerçekleştirilen eski belediye binasının bulunduğu alanı geçici olarak otoparak dönüştürü.

Bin metrekarelik alana kurulan ve otomasyon sistemiyle donatılan otoparkın işletimini Mudanya Belediyesi iştiraklerinden MUDAŞ üstlendi.

Her gün 08.00-22.00 saatleri arasında vatandaşların kullanımına açık olacak otoparkla trafik sorununa bir nebzede olsa katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, otopark sorununu çözmeye yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı. Hedeflerinin Bursa Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarla iş birliği içinde daha kapsamlı çözümler üretmek olduğunu kaydeden Başkan Dalgıç, ilçenin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yeni otopark projelerini ihtiyaçlar dahilinde hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

Bu arada MUDAŞ'ın işleteceği otoparkta fiyat tarifesinin 30 dakikaya kadar ücretsiz olacağı belirtilirken, 1 saate kadar 45 TL, aşan her saat için 15 TL olarak tarifelendirileceği öğrenildi.