Van Büyükşehir Belediyesi'nin, Van-Erciş karayolu üzeri çevre yolu bağlantı noktasında yapımını sürdürdüğü yeni sebze ve meyve hali projesinde fiziki gercekleşme oranı yüzde 50'yi buldu.

VAN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, kentin cazibesini artıracak devasa projelerini bir bir hayata geçiriyor. Bu kapsamda geçen yıl yapımına başlanan 23 bin 803 metrekarelik kapalı alan olmak üzere, 162 bin 181 metrekarelik arsa alanıyla bölgenin en büyük sebze hallerinden biri olan yeni Sebze ve Hali Kompleksinde çalışmalar sürüyor.

Proje alanında zemin iyileştirme, kazı, dolgu imalatı ve kaba inşaat çalışmaları tamamlanırken, fiziki gerçekleşmesi yüzde 50'ye ulaştı. Projenin tamamlanması ile birlikte şehir daha işlevsel bir sebze haline kavuşurken, tarımsal üretime de katkı sağlanacak.

Modern bir şekilde tasarlanan yeni sebze hali projesinde; soğuk hava depoları, dükkânlar, idari bina, ibadethaneler, yeşil alan, otopark, sosyal alanlar, ticari alanlar, konferans salonu, yönetim birimleri, ofisler, araç yıkama istasyonu, kafeterya, TIR otoparkı gibi çok sayıda modern donatı yer alıyor.

Yeni sebze hali projesinin kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.