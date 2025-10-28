Balıkesir'in Sındırgı ilçesi'nde dün gece yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, Ali Yerlikaya bölgeye intikal ederek yıkılan 3 bina ve 1 iş yerinde incelemelerde bulundu. Depremzedilerle buluşan Bakan Yerlikaya, arama-kurtarma ekiplerini ziyaret etti.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün gece saat 22.48'de merkez üssü Sındırgı olarak kaydedilen 6,1 büyüklüğündeki depremle birlikte bölge halkı ve kurumlar seferber oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem haberinin ardından kara yoluyla ilçeye ulaştı. Bakan Yerlikaya, yıkımı yaşanan bölgede doğrudan incelemelerde bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Yerlikaya ziyaretinde özellikle 3 binanın ve 1 iş yerinin yıkıldığı alanda araştırmalar yürüttü.

Yıkılan 3 bina ve 1 iş yerinde incelemelerde bulunan Bakan Yerlikaya, vatandaşları ve çalışma ekiplerini de ziyaret etti. Arama-kurtarma sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alındığını belirterek, durum değerlendirmesinin devam ettiğini, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte sahada olduğunu vurguladı.

Bu arada Balıkesir'deki kriz yönetimi kapsamında barınma alanları açılırken, okullar da geçici süreyle eğitime ara verdi.