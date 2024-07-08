HÜDA PAR 5. Olağan Büyük Kongresinde, Zekeriya Yapıcıoğlu geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Kuzey Ankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan HÜDA PAR'ın 5'inci Olağan Büyük Kongresinde Genel İdare İstişare ve Disiplin Kurullarında yer alan isimler açıklandı.
HÜDA PAR’ın "Adil Sistem Hakça Paylaşım" sloganıyla düzenlenen kongrede tek liste ile seçime gidildi. Kongrede HÜDA PAR Genel Başkanlığına Zekeriya Yapıcıoğlu seçildi.
Kongre Divan Başkanı Mehmet Karadağ, seçim sonuçlarına göre geçerli oyların tamamını alan Yapıcıoğlu'nun HÜDA PAR Genel Başkanlığına seçildiğini duyurdu.
Kongrenin ardından Genel İdare İstişare ve Disiplin Kurullarında yer alan isimler de belirlendi.
HÜDA PAR Genel İdare Kurulu'nda şu isimler görev aldı:
Abdullah Aslan, Abdurrahman Cevher, Abdulsamet Yalçın, Abuzer Dalga, Ahmet Karaaslan, Aynur Sülün, Cesim Yılmaz, Erdal Elibüyük, Esra Duyu, Faruk Dinç, Faruk Göçer, Hakan Özbay, Halef Yılmaz, Hamdin Aslan, Hasan Bozdaş, Hasan Sabaz, Hüseyin İmir, İbrahim Halil Güneş, İnan Sur, İshak Sağlam, Mehmet Mehdi Oğuz, Mahmut Eminoğlu
Mahmut İrtem, Mahmut Şahin, Mehmet Eşin, Mehmet Özer, M. Zülfikar Fırat, Metin Kaya, Münevver Aktaş, Mehmet Hüseyin Yılmaz, Mehmet Şah Gültekin, Nihat Buğrahan, Sema Yarar, Serkan Ramanlı, Süleyman Kızılçınar, Sümeyra Dinç, Şahzade Demir, Şehmus Tanrıkulu, Ubeydullah Çakır, Vedat Turgut, Veysel Yavuz, Yahya Oğraş, Yasin Güzel, Yunus Emiroğlu