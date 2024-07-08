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HÜDA PAR Genel İdare Kurulu'nda şu isimler görev aldı:

Kongrenin ardından Genel İdare İstişare ve Disiplin Kurullarında yer alan isimler de belirlendi.

Kongre Divan Başkanı Mehmet Karadağ, seçim sonuçlarına göre geçerli oyların tamamını alan Yapıcıoğlu'nun HÜDA PAR Genel Başkanlığına seçildiğini duyurdu.

HÜDA PAR’ın "Adil Sistem Hakça Paylaşım" sloganıyla düzenlenen kongrede tek liste ile seçime gidildi. Kongrede HÜDA PAR Genel Başkanlığına Zekeriya Yapıcıoğlu seçildi.

HÜDA PAR 5. Olağan Büyük Kongresinde, Zekeriya Yapıcıoğlu geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Kuzey Ankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan HÜDA PAR'ın 5'inci Olağan Büyük Kongresinde Genel İdare İstişare ve Disiplin Kurullarında yer alan isimler açıklandı.