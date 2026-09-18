2026 Yeşil Enerji Geliştirme Konferansı ve Uluslararası Dijital Enerji Fuarı, Shenzhen'de başladı. Huawei Başkan Yardımcısı ve Huawei Digital Power Küresel Pazarlama, Satış ve Hizmetler Başkanı Zhou Jianjun, açılış törenine katıldı ve önemli sektör başarılarının tanıtıldığı oturumda Huawei'nin şebekeye entegre yapay zeka veri merkezi (AIDC) çözümünü tanıttı.

PRNewswire / SHENZHEN, Çin (İGFA) - Bu çözüm, yapay zeka çağında AIDC altyapısının kurulumu sürecinde ortaya çıkan güç temini, yüksek yoğunluklu güç kaynağı, yüksek yoğunluklu ısı dağılımı ve karmaşık kurulum, işletim ve bakım gibi yeni zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır. Bunu, sistem düzeyinde hesaplama-elektrik sinerjisinden yararlanarak watt başına token sayısını en üst düzeye çıkarmak suretiyle gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

TOKEN FABRİKASI DÖNEMİ: HESAPLAMA VE GÜÇ ARASINDAKİ SIKI BAĞLANTI

Küresel yapay zeka sektörü, Ar-Ge aşamasından büyük ölçekli uygulamaya doğru hızla ilerlemektedir. Büyük modellerin hızlı yinelenmesi ve yapay zeka uygulamalarına yönelik artan talep, token tüketiminde katlanarak artan bir büyümeye yol açmaktadır. AI hizmetlerini çağırmak, kullanmak ve faturalandırmak için temel birim olan tokenlerin değeri giderek artmaktadır. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri, operatörler, bulut hizmeti sağlayıcıları ve enerji şirketleri, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlarını artırıyor. AIDC kampüslerinin kapasitesi, geleneksel megavat düzeyinden yüzlerce megavata, hatta gigavatlara kadar artmaktadır. Yüksek yoğunluklu bilgi işlem senaryolarında güç temini, güç kaynağı ve soğutma; teslimat, işletme ve bakım kapasiteleri ile inşaat hızı, AIDC inşaatında yeni zorluklar haline gelmiştir.

Zhou Jianjun şöyle belirtti: 'Elektrik, bilgi işlem için vazgeçilmezdir. Günümüzde, yapay zeka çağında, büyük bir AIDC kampüsündeki sistemlerin başlatılması, kapatılması ve yük dalgalanmaları, şebeke işletimini etkileyebilir.' Yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasının artmaya devam etmesiyle birlikte, elektrik şebekesinin de sürekli bir dönüşüm geçirdiğini, bu süreçte yerel şebeke gücünün azaldığını, dalgalanma ve belirsizliğin ise arttığını vurguladı. Gelecekteki AIDC'ler, sadece zayıf şebekelere uyum sağlamak ve şebeke dalgalanmaları sırasında istikrarlı çalışmayı sürdürmekle kalmamalı, aynı zamanda şebekeyi desteklemeli ve 'şebeke dostu' bir kilit düğüm haline gelmelidir. Bu nedenle, üretim, şebeke, yük ve depolamanın entegrasyonu, AIDC'nin gelişimi için kaçınılmaz bir seçenek haline gelmiştir.

'3+1': SİSTEM DÜZEYİNDE ŞEBEKEYE BAĞLANTILI AIDC ÇÖZÜMÜNÜN YENİDEN TANIMLANMASI

Huawei, şebekeyle etkileşimli bir AIDC çözümü oluşturmak amacıyla, Watt (elektrik), Bit (dijital) ve Isı (termal) olmak üzere üç alanda '3+1' sistem tanımlamasını ve buna eşlik eden yapı modelini önermektedir.

Yeniden tanımlamanın özü şöyledir:

Watt (elektrik): Sabit güç tüketiminden elektrik şebekesini desteklemeye geçiş.

Üretim-şebeke-depolama alanında Huawei, şebeke şekillendirme kontrolü ve enerji depolama sinerjisi sayesinde AIDC tesisinin zayıf elektrik şebekelerine ve büyük yük dalgalanmalarına uyum yeteneğini artırmaktadır. Huawei tarafından piyasaya sürülen sektörün ilk 1000 V şebeke oluşturma invertörü FusionSolar serisi ve dünyanın ilk 1000 V Akıllı Dizi Şebeke Oluşturma ESS Platformu LUTERRA, yenilenebilir enerjinin şebeke oluşturma kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Yük tarafında Huawei, katı hal transformatörü (SST) teknolojisine dayalı entegre bir şebeke oluşturma enerji yönlendiricisi geliştiriyor. Ayrıca, Huawei, Şanghay Elektrikli Cihazlar Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen geniş bant salınım sönümleme testini geçen sektördeki ilk üretici oldu; bu sayede AIDC çağındaki UPS'lerin 'güvenilir güç kaynağı' olmaktan 'şebeke dostu' bir yapıya doğru evrilmesini sağladı.

Isı (termal): 'tek tek bileşenlerin güvenilirliği'nden 'tüm sistemin güvenilirliği'ne.

AIDC sıvı soğutma sisteminin anahtarı, sadece soğutma değil, aynı zamanda kontrol edilebilirliktir; sadece tek tek bileşenlerin güvenilirliği değil, yongalardan soğutma kaynaklarına kadar tüm sistemin güvenilirliğidir. Huawei'nin Isı Yönetimi Birimi (TMU) ve yapay zeka destekli MW düzeyindeki sıvı soğutma sistemi, AIDC sektöründe son derece güvenilir bir soğutma modeli sunuyor.

Bit (dijital): 'pasif işletme ve bakım'dan 'proaktif algılama'ya.

Yapay zeka yeteneklerinden yararlanarak operasyonlar yeniden tanımlanmakta ve böylece AIDC'nin proaktif algılama, optimizasyon ve koruma sağlaması mümkün hale gelmektedir.

İnşaat modeli: 'geleneksel mühendislik'ten 'ürünleştirme ve prefabrikasyon'a.

AIDC artık tamamen geleneksel mühendislik yöntemlerine güvenemez. Huawei, ürünleştirme, prefabrikasyon ve modülerleştirme yoluyla karmaşıklığı fabrikaya kaydırıyor, kolaylığı müşterilere bırakıyor ve bilgi işlem sistemlerinin devreye alınmasını hızlandırıyor.

YENİ NESİL AIDC İÇİN SİSTEM DÜZEYİNDE İNOVASYON

Huawei'nin şebekeye entegre AIDC çözümü, tek bir ürün düzeyinde bir yenilik değil, sistem düzeyinde bir yenilik üzerine kurulu uçtan uca bir çözümdür. Temel değeri açık ve ikna edicidir: yüksek güvenilirlikle yüksek değerli hesaplama gücünün istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlamak, yüksek enerji verimliliği sayesinde watt başına daha fazla token üretmek, hızlı teslimat sayesinde hesaplama gücünün daha hızlı devreye alınmasını sağlamak ve büyük bir yük oluşturmasına rağmen şebeke dostu özellikleriyle elektrik şebekesini desteklemek.

Zhou Jianjun şöyle dedi: 'Yapay zeka, endüstride yeni bir çağ başlatıyor. AIDC sektöründeki dönüşümün getirdiği fırsatlara yanıt olarak Huawei, dijital teknoloji, güç elektroniği, termal yönetim ve enerji depolama yönetimini derinlemesine entegre ederek, yeni güç sistemi ve AIDC'nin temel alanlarına odaklanmakta ve yenilenebilir enerji üretimi, şebeke oluşturma ve şebekeye bağlanma, yüksek yoğunluklu hesaplama için güç kaynağı, sıvı soğutma ve hesaplama-elektrik sinerjisi alanlarında kapsamlı yetkinlikler geliştirmektedir. Huawei, AIDC sektörünü yüksek kaliteli, sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelişime doğru yönlendirmek için küresel müşteriler ve iş ortaklarıyla işbirliği yapmaya hazırdır; böylece her bir watt'ın daha fazla token üretmesini sağlayarak yapay zeka çağını ileriye taşıyacaktır.'