Tedarik zinciri planlama çözümlerinin önde gelen sağlayıcılarından OMP, Londra'da düzenlenecek Gartner Supply Chain Planning Summit 2026 katılımcılarını, çok uluslu Bayer ile gerçekleştireceği ortak oturuma davet ediyor.

ACCESS Newswire / ANTWERP, BELÇİKA (İGFA) - Bayer'in İlaç Bölümü ve küresel BT departmanının temsilcileri, daha hızlı ve daha kaliteli kararlar alınmasını sağlamak amacıyla küresel planlamanın yeniden yapılandırılması için neler gerektiğini, Unison Planning™ çözümünün bunu büyük ölçekte nasıl desteklediğini ve yapay zekanın bu süreçte nerede konumlandığını anlatacak.

BAYER ÖLÇEĞİNDE PLANLAMAYI YENİDEN YAPILANDIRMAK

Bayer, Unison Planning™'e geçişini yalnızca bir sistem değişikliği olarak ele almadı; küresel üretim ve iştirak ağı genelindeki süreçleri, ana verileri ve çalışma yöntemlerini yeniden yapılandırdı.

Gartner'daki oturumlarında, Bayer BT Baş Ürün Yöneticisi ve Program Lideri Mirja Meyer ile Bayer Pharmaceuticals OMP Uygulama Program Lideri Karsten Hahm şu konuları ele alacak:

Uygulamanın benimsenmesi için gerçekte nelerin gerektiği

Karar alma hızı ve kalitesinde nelerin değiştiği

Geleceğe yönelik yol haritasında yapay zekanın nerede konumlandığı

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PLANLAMA LİDERLERİ NEDEN KATILMALI?

Yapay zeka destekli planlama artık herkesin gündeminde. Bayer'in oturumu ise genellikle dile getirilmeyen bir noktayı ele alıyor: Bir yapay zeka uygulamasının gerçek bir tedarik zincirinin zorlukları karşısında ayakta kalabilmesi için, bir planlama organizasyonunun önceden hangi unsurları hayata geçirmiş olması gerektiği.

OMP İLE BULUŞUN VE DEĞİŞİMİN HIZINDA KARAR ALMANIN NE ANLAMA GELDİĞİNİ KEŞFEDİN

OMP, 5-6 Ekim tarihlerinde Londra'da düzenlenecek Gartner Supply Chain Planning Summit boyunca 203 numaralı stantta yer alacak ve Unison Planning™ ile UnisonIQ çözümlerinin kuruluşların kesintisiz tedarik zinciri orkestrasyonuna doğru ilerlemelerine nasıl yardımcı olduğunu gösterecek.

En yeni yapay zeka gelişmeleriyle güçlendirilen entegre planlamanın daha hızlı senaryo değerlendirmesi, daha güçlü iş birliği ve ölçülebilir iş sonuçları elde edilmesini nasıl sağladığını keşfedin.

Bayer'in dönüşüm yolculuğunu doğrudan dinlemek ve daha hızlı, daha güvenli tedarik zinciri kararlarına yönelik daha net bir yol haritasıyla ayrılmak için Gartner'da OMP'ye katılın.

OTURUMA KISA BAKIŞ

Oturum Başlığı: Bayer'in Küresel Planlama Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Yapay Zeka Yol Haritasının Perde Arkası - Büyük Ölçekte Daha Hızlı Kararlar

Bayer'in Küresel Planlama Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Yapay Zeka Yol Haritasının Perde Arkası - Büyük Ölçekte Daha Hızlı Kararlar Konuş mac ılar:

Mirja Meyer, Baş Ürün Yöneticisi, BT Program Lideri, Bayer

Karsten Hahm, OMP Uygulama Program Lideri, Bayer Pharmaceuticals

Mirja Meyer, Baş Ürün Yöneticisi, BT Program Lideri, Bayer Karsten Hahm, OMP Uygulama Program Lideri, Bayer Pharmaceuticals Tarih ve Saat: 6 Ekim Salı, 11:15 - 11:45 GMT+1 / 12:15 - 12:45 CEST

6 Ekim Salı, 11:15 - 11:45 GMT+1 / 12:15 - 12:45 CEST Yer: InterContinental London - The O2, Londra, Birleşik Krallık

OMP ile bir sonraki nerede buluşabileceğinizi görmek için etkinlik takvimimizi ziyaret ediniz.

OMP HAKKINDA

OMP, piyasadaki en iyi dijitalleştirilmiş tedarik zinciri planlama çözümünü sunarak karmaşık planlama zorluklarıyla karşı karşıya olan şirketlerin mükemmelleşmelerine, büyümelerine ve başarılı olmalarına yardımcı oluyor.

Tüketici ürünleri, yaşam bilimleri, kimya, metal, kağıt, ambalaj, plastik, lastik ve yapı ürünleri dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yüzlerce müşteri, OMP'nin benzersiz Unison Planning™ çözümünden yararlanıyor.

KAYNAK: OMP