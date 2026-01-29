HSK'nın atama kararnamesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan ad çekme sonucunda Adli Yargı'da 6 hakim ve 1 savcı adayı, İdari Yargı'da ise 3 hakim adayı atandı.

Buna göre, 26 Ocak tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre Adli Yargı'da 6 hakim adayının ve 1 cumhuriyet savcısı adayının ataması yapıldı.

Söz konusu kararda yer alan İdari Yargı'ya ataması gerçekleşen 3 hakim adayının ismi şöyle: