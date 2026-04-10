Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü personelini kabul ederek, günlerini kutladı ve yaş pasta keserek ikramda bulundu.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Hasan Cavit ile müdürlük mensuplarını kabul etti.

Türk Polis Teşkilatının toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki önemli rolü olduğunu belirten Arslantürk, özverili ve başarılı çalışmalarından polislere dolayı teşekkür etti.

İlçe Emniyet Müdürü Hasan Cavit'e teşekkür ederek, halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti. Arslantürk, daha sonra üzerinde 'Türk Polis Teşkilatının 181. yıldönümü kutlu olsun' yazılı pastayı keserek polislere ikram etti.