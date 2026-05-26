ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü.

İki lider arasındaki telefon görüşmesinde Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede devam eden çatışma sürecine dikkat çekti. Kurban Bayramı'nın buruk karşılandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran halkının yaşanan zorlukları aşacağına ve kısa sürede selamete kavuşacağına inandığını belirtti.

Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle iş birliği içinde hareket ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakerelerin olumlu sonuçlanması adına her türlü desteğin sürdürüleceğini kaydetti. Görüşmede ayrıca Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.