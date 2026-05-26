Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı ve yaz sezonu öncesinde kent estetiğini ön plana çıkaran park ve yeşil alanlarda kapsamlı bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Tarım Peyzaj AŞ ekipleri, park ve yeşil alanlarda çim biçme, budama, çevre düzenlemesi, genel bakım ve temizlik çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdi.

Merinos Parkı, Kültürpark ve Hüdavendigar Kent Parkı, ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda Kurban Bayramı ve yaz sezonuna hazır hale getirildi.

Vatandaşların ortak yaşam alanlarını daha sağlıklı ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla yürütülen temizlik ve bakım çalışmalarının, kent genelinde düzenli olarak devam edeceği belirtildi.