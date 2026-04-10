Bursa Yıldırım Belediyesi, Kanser Haftası kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir programa imza attı.

BURSA (İGFA) - Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından İncirli Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kanserle Mücadele Söyleşisi', alanında uzman isimleri ve vatandaşları bir araya getirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda; Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nilüfer Avcı, Psikolog Seda Nur Altuntaş ve kanser mücadeleyi kazanan Onkoloji Survivorı Sevgi Uyumaztürk, katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Mine Cansever'in moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, kanserle mücadelede erken teşhisin önemi, tedavi süreçlerinde psikolojik desteğin rolü ve hastaların yaşam motivasyonunu artırmaya yönelik konular üstüne katılımcılar bilgilendirildi.

Toplum sağlığını koruyan çalışmalara büyük önem verdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Kanserle mücadelede en güçlü silahımız bilinç ve erken teşhistir. Bu tür hastalıklarla ilgili olarak hemşehrilerimizin doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak, farkındalık oluşturmak çok önemli.

Yıldırım Belediyesi olarak sağlık alanında bilinçlendirme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı düzenli kontrollerini yaptırmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.