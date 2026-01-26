İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, su ve atık su hizmetlerinde kullandığı elektriğin önemli bir bölümünü güneş ve sudan karşılamaya başladı. Kurulu ve yapımı süren tesislerle yılda 12,5 milyon kWh temiz enerji üretimi ve yaklaşık 40 milyon TL tasarruf hedefleniyor.

İZMİR (İGFA) - İZSU Genel Müdürlüğü, sürdürülebilirlik ve enerji maliyetlerini azaltma hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarını kent geneline yayıyor. Güneş Enerji Santralleri (GES) ve hidroelektrik santraller (HES) sayesinde İZSU altyapısı, kendi enerjisini üreten bir yapıya dönüşüyor.

Kurulumu tamamlanan 3 ve yapımı devam eden 7 yenilenebilir enerji tesisiyle birlikte, yıllık yaklaşık 12,5 milyon kilovatsaat elektrik üretimi planlanıyor. Bu üretimin, mevcut elektrik birim fiyatlarıyla yaklaşık 40 milyon TL tasarruf sağlaması öngörülüyor.

İZSU Enerji Şube Müdürü Dr. Filiz Yaşar Mahlıçlı, yenilenebilir enerji projelerinin kurumun enerji verimliliği politikalarının temelini oluşturduğunu belirterek, 'Kurulumu tamamlanan ve yapımı süren santrallerle birlikte İZSU'nun toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü 7 megavatı aştı' dedi. Mahlıçlı, yapımı tamamlanma aşamasındaki 7 tesisin, dağıtım şirketi kabul süreçlerinin ardından şubat ayında devreye alınmasının planlandığını ifade etti.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının önümüzdeki yıllarda da süreceğini vurgulayan Mahlıçlı, proje ve izin süreçleri tamamlanan 5 GES ile onay aşamasındaki 18 GES ve 1 HES'in devreye alınmasıyla İZSU'nun toplam kapasitesinin 23 megavata ulaşacağını söyledi. Bu kapasiteyle kurumun elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 10'unun yenilenebilir kaynaklardan karşılanması hedefleniyor. Tüm santrallerin tam kapasite çalışması halinde ise yıllık yaklaşık 45 milyon kWh elektrik üretimi sağlanarak, bugünkü fiyatlarla 160 milyon TL tasarruf elde edilmesi bekleniyor.

9 TESİSİN ENERJİSİ YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN

Halihazırda devrede olan yenilenebilir enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 4,3 MW'a ulaştı. Bu santraller, 9 tesisin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Menemen Emiralem Boru Stok Sahası'ndaki 3,0 MW kapasiteli arazi tipi GES, çeşitli pompa ve terfi istasyonlarının yıllık yaklaşık 5 milyon kWh'lik enerji ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca, Karabağlar P11 Pompa İstasyonu'nda kurulu boru içi hidroelektrik santral, suyun basıncından yararlanarak yılda yaklaşık 1,5 milyon kWh yenilenebilir enerji üretiyor.