Bakanlık, yapılan değişiklikle kültürel mirasın korunması ve restorasyon çalışmalarına verilen mali desteğin güncel ekonomik koşullara uyumlu hale getirilmesini amaçlıyor.

Düzenleme ile birlikte Yönetmeliğin 6'ncı maddesinde yer alan yardım tutarları, TÜİK'in 2025 yılı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri esas alınarak yeniden belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile, Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında uygulanan parasal limitler güncellendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşınmaz kültür varlıklarına sağlanan mali yardımların parasal limitlerini 2025 Yİ-ÜFE oranlarını dikkate alarak güncelledi. Yeni düzenleme 1 Şubat 2026'da yürürlüğe girecek.

