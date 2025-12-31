TÜİK'in açıkladığı Kasım 2025 Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre H-ÜFE aylık bazda düşüş gösterirken, yıllık artış yüzde 34,93 olarak kaydedildi. Yıllık bazda en dikkat çekici artış gayrimenkul hizmetlerinde yaşandı. Veriler, hizmet sektöründe yıllık fiyat artışlarının yüksek seyrini sürdürdüğünü gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre H-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 0,70 azalırken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 34,07, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 34,93 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 37,71 oldu.

Yıllık bazda en dikkat çekici artış gayrimenkul hizmetlerinde yaşandı. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,51, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 36,00, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,19, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 42,22, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 39,35, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 38,49 artış gerçekleşti.

Aylık değişimlere bakıldığında ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,09, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,91, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 8,57 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,29 azalış kaydedildi. Buna karşılık bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,15, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde ise yüzde 0,75 artış yaşandı.