Kayseri Talas Belediyesi tarafından Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde satışa sunulan toplam 14 prestijli villa parselinde süreç tüm hızıyla devam ediyor. Pazarlığa kalan 14 parsel arsanın satışına 2 Ocak Cuma günü saat 14.00'te devam edilecek.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi, Akçakaya'da 1 ve Endürlük'te 13 adet villa parselinden birisine sahip olmak isteyenler için cazip ödeme seçenekleri de sunuyor. Parsellerde peşin ödemede yüzde 20 indirim uygulanırken, 36 aya varan vade imkânı ile villa sahibi olmak daha ulaşılabilir hale geliyor.

İhaleye katılmak ya da pazarlık süreciyle ilgili bilgi almak isteyenler, Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvurarak ihale şartnamesi ve detaylara ulaşabiliyor. Ayrıca 437 00 54-55 (dahili 2420-2421-2422) numaralı telefonlardan ya da www.talas.bel.tr adresinden sürece ilişkin tüm bilgilere erişilebiliyor.