Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir vatandaşın bankamatikte hesabında 999 milyar TL gördüğünü iddia etmesi üzerine banka inceleme başlattı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Akçakoca ilçesinde esnaflık yaptığı öğrenilen bir kişi, para çekmek için gittiği bankamatikte hesabında 999 milyar 999 milyon 999 bin TL bulunduğunu fark etti. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan vatandaş, durumu bankaya bildirerek yetkililerden inceleme talep etti.

Banka görevlilerinin ilk değerlendirmesinde, söz konusu tutarın sistemsel hata ya da sehven yapılan bir işlem sonucu hesaba yansımış olabileceği belirtildi.

Olası bir mağduriyetin önüne geçmek amacıyla hesaptaki tutara tedbiren bloke konuldu.

Paranın hesaba nasıl geçtiğinin belirlenmesi amacıyla bankanın teknik birimleri tarafından detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi.