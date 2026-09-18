15 Eylül 2026 tarihinde, 'Her Işığı En İyi Şekilde Değerlendirerek, Elektriksiz Bölgelere Elektrik Sağlamak' temalı 2026 Küresel Düşük Karbon Sanayi Forumu Shenzhen'de düzenlendi. Etkinlik, Küresel Güneş Enerjisi Konseyi, Çin Enerji Araştırma Derneği, Düşük Karbonlu Şehirler için Dünya İttifakı, Tsinghua Shenzhen Uluslararası Lisansüstü Okulu ve Huawei Digital Power tarafından ortaklaşa düzenlendi.

PRNewswire / SHENZHEN, Çin (İGFA) - Dünyanın dört bir yanından sektör liderleri, önde gelen akademisyenler, şebeke işletmecileri ve kurumsal temsilciler, şebeke oluşturma ve yapay zeka teknolojilerinin entegrasyonunun küresel enerji manzarasını nasıl yeniden şekillendirebileceğini araştırmak üzere bir araya geldi.

Huawei Yönetim Kurulu Üyesi ve Huawei Digital Power Başkanı Sn. Hou Jinlong, açılış konuşmasında, karbonsuzlaşma, elektrifikasyon, dijitalleşme ve akıllı teknolojilerin küresel enerji dönüşümünün uzun vadeli eğilimleri haline geldiğini belirtti. Ancak, enerji dönüşümü konusunda herkese uyan tek bir çözüm yoktur. Farklı bölgeler ve ekonomiler, çeşitli ve yapısal açıdan karmaşık zorluklarla karşı karşıyadır. Yenilenebilir enerji kullanımının yaygın olduğu bölgelerde, odak noktası sistem güvenliğidir. Gelişmekte olan ekonomilerde, odak noktası elektrik tedarikinin sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesidir. Gelişmemiş bölgelerde, odak noktası elektriğe kapsayıcı erişimdir. Şebeke oluşturma teknolojisinin yapay zeka ile entegrasyonu, yenilenebilir enerjinin düşük maliyet, yüksek güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve arz güvenliği sağlamasına olanak tanır. Bu, enerji dönüşümü için yepyeni, tekrarlanabilir ve uygulanabilir bir çözüm sunmaktadır. Huawei Digital Power, 'her yerde şebeke oluşumu ve her yerde yapay zeka' vizyonunu yaygınlaştırmak ve sağlıklı, refah dolu ve sürdürülebilir bir dijital enerji sektörü ekosistemi oluşturmak amacıyla tüm iş ortaklarıyla işbirliği yapmaya kararlıdır.

TREND ÖNGÖRÜSÜ: KÜRESEL ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDEKİ BAŞLICA ZORLUKLARI AŞMAK İÇİN ŞEBEKE OLUŞTURMA VE YAPAY ZEKANIN ENTEGRASYONU

Küresel enerji sektörü, köklü bir paradigma değişimi yaşamaktadır. Global Solar Council temsilcisi açılış konuşmasında şu görüşlerini paylaştı: Belirsizliklerin giderek daha sık hale geldikçe, dünya fosil yakıtlara olan enerji bağımlılığından, yerel güneş enerjisi ve enerji depolama kaynaklarına dayalı enerji bağımsızlığına doğru ilerlemektedir. Teknolojik devrimin bu dönüşümü mümkün kıldığını vurguladı ve güneş enerjisi fotovoltaik sistemleri ile enerji depolama sistemlerinin derinlemesine entegrasyonunun, daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir elektrik sistemi oluşturmanın anahtarı olacağını belirtti.

IEEE Üyesi ve Tsinghua Üniversitesi Xinghua Kürsüsü Profesörü Wang Xiongfei, konuşmasında GW düzeyindeki yapay zeka veri merkezlerinin (AIDC) ortaya çıkardığı yeni zorlukları ele aldı. Gelecekteki veri merkezlerinin yalnızca büyük miktarda elektrik tüketen tesisler olmakla kalmayıp, aynı zamanda şebekenin durumunu algılayabilen, şebekeyi proaktif olarak destekleyen ve belirli bir düzeyde arıza devamlılığı yeteneğine sahip olan uyumlu yükler haline gelmeleri gerektiğini vurguladı. Çip-şebeke işbirliğine dayalı bir tasarım konsepti önerdi ve şebeke oluşturucu enerji depolama, UPS kontrolünün optimizasyonu ve Koordineli iş yükü şekillendirme gibi kilit teknolojilerin, veri merkezleri ile elektrik şebekeleri arasında uyumlu bir etkileşimi sağlamak ve gelecekteki bilgi işlem altyapısının istikrarlı çalışmasını garanti altına almak için kullanılabileceğini belirtti.

Energy Storage Europe Genel Sekreteri Patrick Clerens, 'Avrupa Enerji Depolama Piyasaları: Piyasa Mekanizmaları ve GFM Hizmetlerinin Gelişimi' başlıklı bir açılış konuşması yaptı. AB'de, arz güvenliği ihtiyaçları ve elektrik piyasası yapısının yeniden düzenlenmesi tarafından yönlendirilen enerji depolama piyasası mekanizmasının gelişim sürecini anlattı. Yenilenebilir enerjinin payı artmaya devam ettikçe sistem ataletinin azaldığını ve bunun da şebeke oluşturma kapasitesini katı bir talep haline getirdiğini vurguladı. Avrupa'nın sentetik atalet ve hızlı frekans desteği gibi şebeke oluşturma hizmetleri alanındaki piyasa odaklı araştırmalarına ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Ayrıca, Almanya gibi ülkelerin şebeke dengeleme kapasitesini açık artırmaya çıkarmaya başladığını ve bunun enerji depolama alanında yeni iş modelleri ve değerli fırsatlar yarattığını da belirtti.

Huawei Digital Power'ın Baş Bilim İnsanı Dr. Liu Yunfeng, 'Şebeke Oluşturma + Yapay Zeka: Enerji İnternetinin Silikon Devrimine Güç Katmak' başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşmasında, güç sistemlerinin 'elektromanyetik-mekanik sistemlerden' 'silikon tabanlı programlanabilir sistemlere' geçiş yaptığını ve sistemlerin kararlılığının 'doğal bir özellik'ten 'tasarlanmış bir yeteneğe' doğru kaydığını belirtti. Şebeke oluşturma teknolojisi alanında Huawei'nin uçtan uca doğrulama sistemini tanıttı ve yapay zekanın Enerji İnterneti için isteğe bağlı bir özellik değil, karmaşık sistemlerin özerkliğe ulaşabilmesi için vazgeçilmez bir yetenek olduğunu vurguladı. Huawei'nin FusionSolar Agent ürünü, bilgi işlem altyapısı, elektrik gücü modelleri, akıllı ekipmanlar ve ajanlardan oluşan dört katmanlı yapay zeka mimarisiyle, enerji santrallerinin yaşam döngüsü boyunca akıllı yönetimini yeniden tanımlayarak güneş PV, rüzgâr ve enerji depolama sistemlerinin kapsamlı zekasını bir adım öteye taşıyor.

UYGULAMA YOL GÖSTERİR: STANDART SERTİFİKASYONDAN DÜNYANIN EN BÜYÜK PV+ESS PROJESİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ DOĞRULAMASINA

Fraunhofer IWES'in Araştırma Görevlisi Pouya Mostashar, Huawei ile işbirliği içinde gerçekleştirilen Avrupa'nın ilk megavat düzeyindeki şebeke oluşturma testinin sonuçlarını paylaştı. Test, Almanya'daki VDE FNN tarafından yayınlanan ve dünyadaki ilk kapsamlı şebeke oluşturma test kılavuzuna harfiyen uyulmuştur. Test sonuçları, enerji depolama sistemlerinin atalet tepkisi, aşırı yük kapasitesi ve adacık çalışması gibi önemli senaryolarda mükemmel bir performans sergilediğini ortaya koydu. Bu testin, şebeke oluşturma teknolojisinin pil enerji depolama sistemlerinde ne kadar başarılı bir şekilde uygulanabileceğini kanıtlamakla kalmayıp, aynı zamanda şebeke oluşturma kapasitesinin standart sertifikasyonu ve piyasada ticareti için de sağlam bir temel oluşturduğunu belirtti.

Terra Solar Philippines Inc.'in Proje Direktörü Antonio M. Abuel Jr., güneş fotovoltaik (PV) ve enerji depolama teknolojilerini bir araya getiren dünyanın en büyük projesini tanıttı. MTerra Güneş Enerjisi Şebeke Oluşturucu PV+ESS projesi, 3,5 GW'lık bir fotovoltaik sistemi ve 4,5 GWh'lık bir şebeke oluşturucu enerji depolama sistemini içermektedir. 26 Ağustos 2026 tarihinde, 1. Aşama - 2,5 GWp'lik fotovoltaik (PV) ve 3,3 GWh'lik BESS projesi tamamlanmış, devreye alınmış ve şu anda ticari işletime geçmiştir. Bu proje, yaklaşık 2,4 milyon haneye istikrarlı ve temiz enerji sağlayacak ve her yıl karbon emisyonlarını 4,3 milyon tondan fazla azaltacaktır. Bu projenin değerinin, büyük kapasiteli PV+ESS sistemlerinin Filipinler elektrik şebekesi için güvenilir ve istikrarlı bir enerji kaynağı olarak değerlendirilebileceğini kanıtlamakta yattığını vurguladı; bu da küresel temiz enerji geçişini hızlandırmak için taklit edilebilir bir model oluşturuyor.

SEKTÖR İŞBİRLİĞİ: ELEKTRİK AÇIĞINI KAPATMAK AMACIYLA ŞEBEKE OLUŞTURMA VE YAPAY ZEKA KONUSUNDA KÜRESEL ORTAK GİRİŞİM

Etkinliğin kapanışında, Küresel Güneş Enerjisi Konseyi, Çin Enerji Araştırma Derneği, Düşük Karbonlu Şehirler için Dünya İttifakı, Tsinghua Üniversitesi Shenzhen Uluslararası Lisansüstü Okulu, Huawei Digital Power ile dünyanın dört bir yanından sektör ortakları ve önde gelen şirket temsilcileri, Şebeke Oluşturma ve Yapay Zeka Konusunda Küresel Ortak Girişim'ni ortaklaşa başlattılar. Bu girişim, şebeke oluşturma ve yapay zeka teknolojilerinin geniş ölçekli uygulanmasını ve standartlaştırılmasını hızlandırmak amacıyla tüm sektörü bir araya getiriyor. Teknolojik yeniliklerden yararlanarak enerji dengesizlikleri giderilecek ve herkese, özellikle de dünya çapında elektriğe erişimi olmayan yaklaşık 700 milyon insana, çevre dostu, istikrarlı ve uygun fiyatlı elektrik sağlanacaktır. Küresel elektrik açığını kapatma misyonunu yerine getirmek için somut adımlar atılacaktır. Şebeke oluşturma ve yapay zeka teknolojilerinin öncülüğünde, güneş, rüzgâr ve enerji depolama gibi yenilenebilir kaynaklarla beslenen çevreci, istikrarlı ve akıllı bir enerji sistemi hızla şekilleniyor.