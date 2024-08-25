2024-25 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Kupa maçı öncesi HDI Sigorta Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile HDI Sigorta Türkiye Kupası finalisti Spor Toto Spor Kulübü'nün takım kaptanlarının katıldığı başın toplantısı düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen veTHF TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan basın toplantısına Beşiktaş Takımı kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu ile Spor Toto takımı kaptanı Alp Eren Pektaş katıldı.

Beşiktaş Takımı kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu bir ay önce sezon hazırlıklarına yoğun bir şekilde başladıklarını belirterek, "Geçen sene ile bu seneyi karşılaştırmak gerekirse, bu sezon beş transferimiz var, geçen seneye göre yüzde 80 aynı takımız, antrenörümüz aynı. Sistemimizde değişiklik yok. İki takımın da atak yüzdesi iyi. Daha iyi hücum yapan takımın kazanacağını düşünüyorum. İki takıma da başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Spor Toto takımı kaptanı Alp Eren Pektaş da yoğun ve iyi bir hazırlık çalışması yaptıklarını söyleyerek, "Zor bir rakiple oynuyoruz. Biz geçen sene kadromuzu revize ettik ve yüzde 80 değişiklik içerisindeyiz. Güncel hentbol değişiyor. Biz de bunu yakalama peşindeyiz. Maçların kaleci performansları ve oyunun içindeki dinamizmle sonucu belli olduğunu daha önce Dörtlü Final maçları öncesinde de belirtmiştim. Bu maçın sonucunu kimse bilmiyor. Sezonun ilk maçı. Umarım iyi maç olur ve ben de Beşiktaş'a başarılar diliyorum." diye konuştu.

Erkekler Süper Kupa müsabakası, 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KADINLAR SÜPER KUPA MAÇI 27 AĞUSTOS SALI GÜNÜ

Hentbol Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Armada PraxisYalıkavak ile Lig finalisti Yenimahalle Belediyesi'nin karşılaşacağı Kadınlar Süper Kupa müsabakası 27 Ağustos 2024 Salı günü saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma öncesi her iki takım kaptanlarının katılacağı basın toplantısı ise, 26 Ağustos Pazartesi günü THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda basın toplantı odasında yapılacak. Saat 14.00'te düzenlenecek basın toplantısı THF TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.