Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına Hendek'te devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hendek ilçesi için büyük önem arz eden ve merkez ulaşımını sağlayan Remziefendi ve Beştepeler Caddesi'ni sil baştan yenilendi.

İlçe merkezindeki çalışmalar kapsamında Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri Hendek'te şehir merkezi için büyük önem arz edenRemziefendi Caddesi'ni sıcak asfalt ile modern ve konforlu hale getirdi.

Ekiplerin bir sonraki durağı çalışmaların hala devam ettiği Beştepeler Caddesi oldu. YOLBAK ekipleri, ilçe merkezindeki ulaşım için kritik öneme sahip güzergâhı sil baştan yeniledi.

YOLBAK ekiplerinin sıradaki durakları ise Şehit Gaffar Okan Caddesi ve Yıldırım Beyazıt Caddesi olacak. Kısa süre içerisinde tamamlanacak çalışmalar sayesinde Hendek'in ulaşım altyapısı güçlenecek, yolculuklar ise rahat ve güvenli hale gelecek.