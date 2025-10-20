Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Aile Yılı' dolayısıyla ilçelerden şehir gezisi için merkeze gelen kadınlarla bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 'Aile Yılı' kapsamında Konya'nın merkez ve taşra ilçelerinde yaşayan kadınların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak; şehir merkezinin tarihi, kültürel ve ekonomik potansiyelini tanımalarına imkan tanımak amacıyla 20-26 Ekim tarihleri arasında günübirlik gezi programı başlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, program kapsamında Ahırlı, Yalıhüyük, Seydişehir Derebucak, Beyşehir, Derbent ve Hüyük'ten şehir gezisi için merkeze gelen hanımlarla buluştu.

Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, dünyada ve bölgemizde yaşananlara dikkat çekerek, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi güvenli bir liman olarak tutmaya, bölgedeki barış ve kardeşliğin tesisinde adeta bir katölizör ülke olarak konumlandırmaya devam ediyor. Dünyada nerede bir savaş varsa o savaşın sonlandırılması için herkesin başvurduğu akil adam dünyada Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizim yapmamız gereken de onu şehirlerle ilgili en az meşgul etmek. Çünkü biz bu şehrin seçilmişleri olarak görevimizi ne kadar iyi yaparsak onun üstüne düşen vazife bir miktar daha azalacak' diye konuştu.

'KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK' ARTIK TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU BİR MODEL HALE GELDİ'

2014 yılında Türkiye'de çok önemli bir değişiklik olduğunu ve il sınırlarının tamamının Büyükşehir sınırı olduğunu kaydeden Başkan Altay, 'O dönemde derin tartışmalar oldu ve herkes diyordu ki 'Konya acaba bu işi nasıl başaracak. Bu kadar uzak coğrafyada, bu kadar problemli alanlarda nasıl çözüm üretecek?' Ama aradan geçen yıllar 'Konya Modeli Belediyeciliği' artık Türkiye'nin konuştuğu bir model hale getirdi. Biz inanıyoruz ki coğrafya ne kadar büyük olursa olsun, mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, gönüller bir olunca çözülemeyecek problem yok. Bugün gelinen noktada ilçelerimizde de artık gözle görülür değişikliler oluşmaya başladı' ifadelerini kullandı.

2018'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra merkezin dışındaki ilçeler için 3 önemli hedef ortaya koyduğunu anımsatan Başkan Altay, 'Birincisi ilçelerimizin altyapısını tamamlayacağız. Bununla ilgili yoğun çaba sarf ediyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıl kurak geçen bir yılın sonunda aslında bütün mahallelerimize, bütün ilçelerimize temiz su verebilmek için inanılmaz bir uğraş içerisinde olduk. Elhamdülillah Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da yaşanan su sorunu şu anda Konya'da yaşanmıyor. Çünkü çok yoğun bir çaba gösterdik ama bu yaşamayacağımız anlamına gelmiyor. Onun için su tasarrufunun çok önemli olduğunu hepimiz bilelim. Özellikle iklim değişikliğinden sonra görüyorsunuz; eskiden ne Derebucak'ta yağan karlar var, ne Yalıhüyük'te, ne Ahırlı'da. Dolayısıyla bu konu bizim en önemli önceliğimiz. İkinci konu, Konya'da sosyal hayat adına ne varsa, ilçelerimizde de olsun diye arzu ediyoruz. Bunun için KOMEK'ler inşa ediyoruz. Bilgehaneler, Lise Medeniyet Akademileri, şehir konakları yapıyoruz. Özellikle bu dönemde Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademilerimize yoğunlaştık. Çünkü çocuklarımızı eğitemezsek başarılı olma şansımız yok. Yaz Spor Okullarımız, şehir gezilerimiz var, 11. Sınıf öğrencilerimizin tamamını İstanbul'a götürüyoruz. 7. Sınıf öğrencilerimizi Konya'ya getiriyoruz. Üçüncü konu ise kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini artırmak. Bunu tarımsal destekler ve yeni ürün çeşitliliği ortaya koyarak yapıyoruz. İşte Hüyük'te çilekte büyük bir başarı elde ettik. Hadim, Taşkent'te kirazla ilgili başarı elde ettik. Bütün ilçelerimizde suya daha az ihtiyacı olan, geliri daha fazla olan ürünler ortaya koyarak vatandaşlarımızın gelirini artırmaya çalışıyoruz.' diye konuştu.